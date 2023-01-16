В Челябинской области досрочно выполнят программу по расселению ветхоаварийного жилья

Жителей признанных к 2017 году аварийными домов расселят досрочно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области программа расселения аварийного жилфонда, признанного таковым к 2017 году, будет выполнена досрочно. Как сообщила пресс-служба губернатора Алексея Текслера, в текущем году в регионе решится жилищная проблема 13 тысяч жителей-ветхоаварийщиов.

«За текущий год в Челябинской области планируется расселить весь признанный до 1 января 2017 года аварийный жилфонд в регионе. Областная адресная программа будет выполнена досрочно: не в 2025 году, а уже в 2023 году», — отметили в правительстве области.

В регионе расселят почти 200 тыс. кв. метров ветхоаварийных домов. Следом начнется выполнение программы, по которой жилье получат граждане, проживающие в домах, признанных аварийными до 2020 года.

Текслер 16 января подвел итоги стройкомплекса в 2022 году и планам на 2023 год. Согласно запланированному, первоначально в регионе собирались сдать 1,65 млн кв. метров жилья. Задача перевыполнена: по предварительным данным, в эксплуатацию будет введено 1,87 млн кв. метров. Прирост к 2021 году превысил 8%. В правительстве области отметили: это один из самых больших результатов за всю историю Челябинской области.

В своем выступлении Текслер отметил о стоящей задаче: к 2030 году регион должен ежегодно строить по 2,8 млн кв. метров жилых площадей. Показатель превысит уровень 2022 года на 50%.