«Коммерсант»: региональным чиновникам запретили отдыхать за границей

17 января 2023 в 04:25 Размер текста - 17 +

Региональным чиновникам настоятельно призывают отказаться от отдыха за границей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В регионах России после ряда скандалов, связанных с отпусками должностных лиц на зарубежных курортах, начали ограничивать депутатов и чиновников в праве выехать за пределы страны. Об этом пишет «Коммерсант». «Во многих субъектах началась кампания по принуждению чиновников и депутатов к отказу от заграничного отдыха», — сказано в соответствующей статье . В качестве примера журналисты называют распоряжение губернатора Ульяновской области Алексея Русских, согласно которому чиновникам, имеющим отношение к региональным и муниципальным органам власти, «рекомендовано воздержаться» от поездок за границу во время отпусков. Аналогичные рекомендации были предложены в Марий Эл, Чувашии и Северной Осетии. В Брянской области негласное правило не покидать пределы России действует еще с февраля 2022 года, рассказал источник, близкий к правительству региона. Подобные меры связаны с недавними скандалами, когда сразу два региональных депутата были раскритикованы из-за проведения отпуска за границей. Депутат Курской облдумы Максим Васильев вызвал бурю негодования, выложив в сеть видео своего отдыха в Мексике. После этого свою поездку в Дубай публично осветил член фракции «Единая Россия» (ЕР) в вологодском заксобрании Денис Долженко. Васильева первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак призвал отказаться от депутатского мандата, второго пообещал из партии выгнать, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В регионах России после ряда скандалов, связанных с отпусками должностных лиц на зарубежных курортах, начали ограничивать депутатов и чиновников в праве выехать за пределы страны. Об этом пишет «Коммерсант». «Во многих субъектах началась кампания по принуждению чиновников и депутатов к отказу от заграничного отдыха», — сказано в соответствующей статье. В качестве примера журналисты называют распоряжение губернатора Ульяновской области Алексея Русских, согласно которому чиновникам, имеющим отношение к региональным и муниципальным органам власти, «рекомендовано воздержаться» от поездок за границу во время отпусков. Аналогичные рекомендации были предложены в Марий Эл, Чувашии и Северной Осетии. В Брянской области негласное правило не покидать пределы России действует еще с февраля 2022 года, рассказал источник, близкий к правительству региона. Подобные меры связаны с недавними скандалами, когда сразу два региональных депутата были раскритикованы из-за проведения отпуска за границей. Депутат Курской облдумы Максим Васильев вызвал бурю негодования, выложив в сеть видео своего отдыха в Мексике. После этого свою поездку в Дубай публично осветил член фракции «Единая Россия» (ЕР) в вологодском заксобрании Денис Долженко. Васильева первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак призвал отказаться от депутатского мандата, второго пообещал из партии выгнать, передает RT.