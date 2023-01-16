Жительница Курганской области пригрозила власти судом из-за травмы на лестнице-спуске

Жительница Зауралья намерена обратиться в суд из-за травмы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По мнению местной жительницы, плохая очистка от снега и наледи лестницы-спуска в Катайске (Курганская область) послужила причиной травмы. Женщина намерена судится с администрацией населенного пункта.

«Администрация, совсем не уважаемая, сейчас поеду в приемник, и если снимок покажет перелом или растяжение, то я подаю в суд. Если бы вы не установили лестницу-спуск, то к вам не было б претензий», — написала Светлана Жернакова в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте».

Позже женщина указала, что растяжение связок подтвердили врачи. Она выложила фото выписанной справки. Ниже в комментариях пресс-служба администрации Катайского района выразила сожаление пострадавшей. «Очень сожалеем о случившемся. Данный участок в микрорайоне Троицк чистится еженедельно. Последний раз уборка проводилась 10 января», — указано в сообщении. Власти обещали почистить лестницу-спуск к понедельнику (16 января).

Оперативно связаться с жительницей Зауралья корреспонденту URA.RU не удалось. Светлане Жернаковой и в администрацию Катайского района были направлены письменные запросы. На момент публикации материала ответы не поступали.

О похожей проблеме в Кургане URA.RU писало два года назад. Тогда горожанам трудно было подниматься и спускаться с детскими колясками по направляющим, установленным на лестницах набережной. Об этом рассказывали местные жители.