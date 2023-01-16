В Челябинске водитель насмерть сбил пешехода

В Челябинске водить насмерть сбил пешехода

17 января 2023 в 09:23 Размер текста - 17 +

В ГИБДД Челябинска выясняют обстоятельства ДТП в Металлургическом районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ГИБДД Челябинска выясняют обстоятельства гибели пешехода на дороге утром 17 января. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло в 8 часов утра. «Госавтоинспекция Челябинска выясняет обстоятельства ДТП. 17 января в 8 часов напротив дома №14 по улице Лазурной водитель 1996 года рождения совершил наезд на пешехода», — уточнили URA.RU подробности в ГИБДД. Мужчина находился за рулем автомобиля Renault Laguna. Женщина, которой исполнился 51 год, переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход двигалась слева направо по ходу движения транспорта. От полученных травм челябинка скончалась на месте происшествия. По данным очевидца, с которым пообщался корреспондент URA.RU, перед столкновением женщина вышла из автобуса. В ГАИ обратились к участникам движения с просьбой соблюдать правила поведения на дорогах. От пешеходов ждут, что они будут переходить проезжие части в установленных местах на разрешающие сигналы светофора и в светоотражающей одежде.

Сотрудники ГИБДД Челябинска выясняют обстоятельства гибели пешехода на дороге утром 17 января. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло в 8 часов утра. «Госавтоинспекция Челябинска выясняет обстоятельства ДТП. 17 января в 8 часов напротив дома №14 по улице Лазурной водитель 1996 года рождения совершил наезд на пешехода», — уточнили URA.RU подробности в ГИБДД. Мужчина находился за рулем автомобиля Renault Laguna. Женщина, которой исполнился 51 год, переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход двигалась слева направо по ходу движения транспорта. От полученных травм челябинка скончалась на месте происшествия. По данным очевидца, с которым пообщался корреспондент URA.RU, перед столкновением женщина вышла из автобуса. В ГАИ обратились к участникам движения с просьбой соблюдать правила поведения на дорогах. От пешеходов ждут, что они будут переходить проезжие части в установленных местах на разрешающие сигналы светофора и в светоотражающей одежде.