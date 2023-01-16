16 января 2023

Девушка с сайта знакомств пригласила курганца в кино и лишила его 14 тысяч рублей

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Курганцец после знакомства с девушкой заявил о хищении денег со счета Фото:

Житель Кургана заявил в полицию о хищении порядка 14 тысяч рублей. Мужчина познакомился с девушкой на сайте знакомств, она пригласила его в кино, но вместо романтической встречи курганец лишился денег на счете, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

«В отдел полиции №2 УМВД России по Кургану с заявлением о хищении денежных средств с карты обратился 31-летний житель города. Через сайт знакомств мужчина познакомился с девушкой, которая пригласила его в кинотеатр. Новая знакомая скинула мужчине ссылку на сеанс для приобретения билетов. Когда курганец перешел по ссылке, с его счета списалась часть денежных средств», — сообщили в ведомстве.

После первого списания денег курганцу позвонил неизвестный, представившийся специалистом службы поддержки. Он сообщил, что произошел сбой в программе и нужно оформить возврат. Выполняя его указание, курганец несколько раз переходил по предложенным ссылкам, после чего с его счета исчезло около 14 тысяч рублей. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Житель Кургана заявил в полицию о хищении порядка 14 тысяч рублей. Мужчина познакомился с девушкой на сайте знакомств, она пригласила его в кино, но вместо романтической встречи курганец лишился денег на счете, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «В отдел полиции №2 УМВД России по Кургану с заявлением о хищении денежных средств с карты обратился 31-летний житель города. Через сайт знакомств мужчина познакомился с девушкой, которая пригласила его в кинотеатр. Новая знакомая скинула мужчине ссылку на сеанс для приобретения билетов. Когда курганец перешел по ссылке, с его счета списалась часть денежных средств», — сообщили в ведомстве. После первого списания денег курганцу позвонил неизвестный, представившийся специалистом службы поддержки. Он сообщил, что произошел сбой в программе и нужно оформить возврат. Выполняя его указание, курганец несколько раз переходил по предложенным ссылкам, после чего с его счета исчезло около 14 тысяч рублей. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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