В прямом эфире на «первом канале» Романа Медведева пригласили осмотреть затопленный подвал в аварийном доме в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главу департамента ЖКХ города Кургана Романа Медведева отчитали за затопленный подвал жилого дома. Это произошло во время прямого эфира на «Первом канале» в передаче «Время покажет».

Замдиректора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк привел цитату президента РФ Владимира Путина о том, что, если местные чиновники не решают проблемы, то «чиновников нужно постоянно трясти и терзать». «Смотря на довольное лицо этого чиновника [Романа Медведева] я не вижу, чтобы его кто-то терзал. Я уверен, что будет черная метка этому чиновнику и этому департаменту. Потому что это позор, когда на федеральном канале такие чиновники появляются: человеку говорят, что проблема не решена, а он с упорством доказывает, что это не так», — сказал Данюк.

В передаче жильцы аварийного дома заявили, что в подвале дома стоит вода, а в подъездах — неприятный запах. В ответ на жалобы Медведев ответил, что в подвале была проведена прочистка, а также хлоририрование и полная дезинфекция.

Сам Медведев аварийный дом не посещал, осмотр проводили его заместители. Ведущий передачи пригласил главу департамента лично проверить состояние подвала.