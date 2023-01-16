Чего ждать от визита замглавы МЧС в Курган

В Курган 18 января приедет замглавы МЧС Анатолий Супруновский

Замглава МЧС Анатолий Супруновский приедет 18 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курган 18 января приедет замглавы МЧС Анатолий Супруновский, который во время визита отметит заслуги местных пожарных и спасателей. По словам источника URA.RU, близкого к МЧС, во время визита Супруновского не стоит ждать каких-то критических замечаний.

«Замглавы МЧС Анатолий Супруновский, который завтра приедет в Курган — бывший руководитель главы МЧС России по Курганской области Юрия Землянского. То есть Землянский с ним лично и хорошо знаком по прежнему месту работы. От визита Супруновского в Курган не ждут никаких неприятных сюрпризов. К Землянскому у руководства МЧС нет никаких претензий. Управление хорошо показало себя в условиях майских пожаров прошлого года», — пояснил источник, близкий к МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что Супруновский наградит сотрудников ведомства, которые отличились в прошлом году, и представителей уральских органов власти. Также в этот день в правительстве Курганской области он подведет итоги деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в УрФО. Из-за этого в Курган приедут руководители ГУ МЧС всех регионов УрФО. Также он примет участие в учениях и смотре техники. О приезде Супруновского стало известно 17 января.

По данным, размещенных на сайтах МЧС России и областного главного управления, Супруновский и Землянский служили в Южном региональном центре МЧС России в Ростове-на-Дону с 2011 по 2015 годы. Супруновский был заместителем начальника этого центра, а Землянский — начальником управления пожарно-спасательных сил и специальных формирований Южного регионального центра.