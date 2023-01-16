В Курган приедет замглавы МЧС

Визит замминистра запланирован на 18 января (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курган в рамках Межрегионального сбора по подведению итогов деятельности Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в УрФО приедет заместитель главы МЧС Анатолий Супруновский. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.

«Анатолий Супруновский приедет 18 января. В этот день он, в том числе, примет участие в смотре техники и оценит уровень спасателей во время учений», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

На межрегиональный сбор приедут представители руководства МЧС и других органов власти из всех регионов УрФО. Во время мероприятия будут подведены итоги работы РСЧС за 2022 год.

В сентябре 2022 года в Курганскую область приезжал глава МЧС России Александр Куренков. Он вручил награды сотрудникам МЧС. Также в этот день ему презентовали технику местных производителей, которая поможет МЧС, а губернатор Курганской области Вадим Шумков отчитался перед Куренковым о ситуации с природными пожарами в регионе и рассказал о планах по борьбе с ними.