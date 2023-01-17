Военкор URA.RU: танки Leopard-2, которые передадут Украине, усилили

17 января 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Модернизированные польские танки Leopard-2 не принимали участия в боях, сообщил Евгений Линин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша передаст Украине танки Leopard-2 в модификации PL. Об этом сообщает военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. «В модификации PL классический Leopard 2А4 получил новую электронику системы управления огнем (СУО), которая дает ему возможность использовать фугасные снаряды с программируемым подрывом. DM11 — это очень важная модернизация, так как позволяет использовать „выстрел“ против пехоты и легкой бронетехники», — сообщил Линин, комментируя планы Польши передать 10 танков Leopard-2 Украине. У Leopard-2 улучшили броню на башне, что предало танку современный внешний вид. На борта и лобовую часть закрепили дополнительную защиту из композитных материалов. Боекомплект увеличился на 15 выстрелов к очень надежной 120-мм гладкоствольной пушке Rheinmetall. Масса танка после модернизации выросла до 60 тонн. Многотопливный двигатель мощностью 1500 л. с. разгоняет машину до 70 км/ч по шоссе и 50-60 по пересеченной местности. По словам корреспондента, после модернизации польские танки по своим тактико-техническим показателям приблизились к российским Т-72Б3. Он также добавил, что модернизированные Leopard-2 никогда не принимали участия в боевых действиях. Предыдущую версию можно было уничтожить при помощи обычных противотанковых средств, например, РПГ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. В военные поставки входят и танки. Так, 11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит роту танков Leopard, сообщает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что танки не изменят ситуацию на поле боя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польша передаст Украине танки Leopard-2 в модификации PL. Об этом сообщает военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. «В модификации PL классический Leopard 2А4 получил новую электронику системы управления огнем (СУО), которая дает ему возможность использовать фугасные снаряды с программируемым подрывом. DM11 — это очень важная модернизация, так как позволяет использовать „выстрел“ против пехоты и легкой бронетехники», — сообщил Линин, комментируя планы Польши передать 10 танков Leopard-2 Украине. У Leopard-2 улучшили броню на башне, что предало танку современный внешний вид. На борта и лобовую часть закрепили дополнительную защиту из композитных материалов. Боекомплект увеличился на 15 выстрелов к очень надежной 120-мм гладкоствольной пушке Rheinmetall. Масса танка после модернизации выросла до 60 тонн. Многотопливный двигатель мощностью 1500 л. с. разгоняет машину до 70 км/ч по шоссе и 50-60 по пересеченной местности. По словам корреспондента, после модернизации польские танки по своим тактико-техническим показателям приблизились к российским Т-72Б3. Он также добавил, что модернизированные Leopard-2 никогда не принимали участия в боевых действиях. Предыдущую версию можно было уничтожить при помощи обычных противотанковых средств, например, РПГ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. В военные поставки входят и танки. Так, 11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит роту танков Leopard, сообщает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что танки не изменят ситуацию на поле боя.