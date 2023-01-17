Сенатор от ХМАО рассказал о реабилитации раненных в СВО бойцов

18 января 2023 в 02:15 Размер текста - 17 +

Исаков отметил, что мнение бойцов будет учитываться при разработке системы реабилитации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков посетил военнослужащих, находящихся в 354-м военном клиническом госпитале Екатеринбурга и рассказал о комплексной реабилитации после травм. Соответствующий пост политик разместил на своей странице в telegram-канале. «Посетил в 354-м военном клиническом госпитале Екатеринбурга военнослужащих, пообщался с руководством и лечащими врачами учреждения. По итогам встречи с бойцами, с врачами и руководством учреждения записал все вопросы, которые по приезду в Москву буду решать, услышал очень важные предложения. В настоящее время, разрабатывается система комплексной реабилитации и на этом этапе крайне важно услышать и выяснить все проблемные вопросы, риски, которые могут возникнуть на разных этапах», — сообщает Исаков. Сенатор отметил, что врачи и медицинский персонал госпиталя прилагают все усилия к тому, чтобы бойцы благополучно прошли полный курс лечения и после отправились на реабилитацию. Госпиталь полностью обеспечен лекарствами и расходными материалами, организовано пятиразовое питание. Вместе с Эдуардом Исаковым на встречу приехали игрокам следж — хоккейного клуба «Югра». Они ответили на вопросы военнослужащих и рассказали как справлялись с новыми жизненными обстоятельствами и возвращались в общественную и трудовую жизнь. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков посетил военный госпиталь, чтобы навестить солдат, раненных в ходе СВО. Политик отметил работу врачей и медперсонала. Его тронуло, что каждую боль поступивших парней они переживают вместе с ними, дарят им свою заботу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков посетил военнослужащих, находящихся в 354-м военном клиническом госпитале Екатеринбурга и рассказал о комплексной реабилитации после травм. Соответствующий пост политик разместил на своей странице в telegram-канале. «Посетил в 354-м военном клиническом госпитале Екатеринбурга военнослужащих, пообщался с руководством и лечащими врачами учреждения. По итогам встречи с бойцами, с врачами и руководством учреждения записал все вопросы, которые по приезду в Москву буду решать, услышал очень важные предложения. В настоящее время, разрабатывается система комплексной реабилитации и на этом этапе крайне важно услышать и выяснить все проблемные вопросы, риски, которые могут возникнуть на разных этапах», — сообщает Исаков. Сенатор отметил, что врачи и медицинский персонал госпиталя прилагают все усилия к тому, чтобы бойцы благополучно прошли полный курс лечения и после отправились на реабилитацию. Госпиталь полностью обеспечен лекарствами и расходными материалами, организовано пятиразовое питание. Вместе с Эдуардом Исаковым на встречу приехали игрокам следж — хоккейного клуба «Югра». Они ответили на вопросы военнослужащих и рассказали как справлялись с новыми жизненными обстоятельствами и возвращались в общественную и трудовую жизнь. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков посетил военный госпиталь, чтобы навестить солдат, раненных в ходе СВО. Политик отметил работу врачей и медперсонала. Его тронуло, что каждую боль поступивших парней они переживают вместе с ними, дарят им свою заботу.