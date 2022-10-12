12 октября 2022
11 октября 2022

Сенатор от ХМАО навестил в госпитале солдат, раненных во время СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Международные соревнования на Кубок Губернатора ХМАО-Югры по гребле на обласах. Нефтеюганск, исаков эдуард
Сенатор из ХМАО навестил раненных солдат Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков посетил военный госпиталь, чтобы навестить солдат, раненных в ходе СВО. Об этом политик рассказал в своем официальном telegram-канале.

«Пока ребята лежат в госпитале, я не буду писать их имена и фамилии. Один боец из г. Советского, в мае добровольно ушел защищать страну, бороться с украинсками нацистами, но в июле получил очень тяжелое ранение. После 2,5 месяцев комы состояние улучшается. Когда никто не верил, врачи поверили и боец начал разговаривать! Также зашел в палату проведать еще одного югорчанина — солдата из г. Лангепаса. Он настоящий мужчина. Не служил в юности, но не раздумывая подписал контракт и направился прямо в самое пекло, где получил осколочное ранение глаза», — говорит Эдуард Исаков в посте.

Сенатор отметил работу врачей, назвав их высококлассными специалистами, которым не безразличны судьбы людей. Политика тронуло, что каждую боль поступивших парней они переживают вместе с ними, дарят им свою заботу.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО к психологам за помощью обращаются отцы мобилизованных. Мужчины тяжело переживают разлуку с сыновьями. Многих пугает страх неизвестности.

Сенатор Исаков посетил военный госпиталь

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков посетил военный госпиталь, чтобы навестить солдат, раненных в ходе СВО. Об этом политик рассказал в своем официальном telegram-канале. «Пока ребята лежат в госпитале, я не буду писать их имена и фамилии. Один боец из г. Советского, в мае добровольно ушел защищать страну, бороться с украинсками нацистами, но в июле получил очень тяжелое ранение. После 2,5 месяцев комы состояние улучшается. Когда никто не верил, врачи поверили и боец начал разговаривать! Также зашел в палату проведать еще одного югорчанина — солдата из г. Лангепаса. Он настоящий мужчина. Не служил в юности, но не раздумывая подписал контракт и направился прямо в самое пекло, где получил осколочное ранение глаза», — говорит Эдуард Исаков в посте. Сенатор отметил работу врачей, назвав их высококлассными специалистами, которым не безразличны судьбы людей. Политика тронуло, что каждую боль поступивших парней они переживают вместе с ними, дарят им свою заботу. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО к психологам за помощью обращаются отцы мобилизованных. Мужчины тяжело переживают разлуку с сыновьями. Многих пугает страх неизвестности.
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