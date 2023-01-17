В ЯНАО главврача подозревают в коррупции

Главврача некоммерческой организации в Надыме (ЯНАО) подозревают в коррупции. Как сообщается на сайте следственного комитета региона, врач брала взятки за оформление фиктивного больничного листа.
«Следствием установлено, что в городе Надыме в 2021—2022 годах главный врач автономной некоммерческой организации, руководствуясь корыстными побуждениями, оформляла и выдавала без проведения медицинского осмотра обратившимся к ней гражданам листки временной нетрудоспособности, с целью освобождения их от работы», — говорится в сообщении. За услуги врач брала от 15 до 20 тысяч рублей. По информации источников, речь идет об автономной некоммерческой организации «НадымПромМед».
Правоохранительные органы выявили пять эпизодов подкупа главврача. В отношении лиц, совершивших подкуп, осуществляется уголовное преследование.
Ранее URA.RU сообщало, что главврача центральной больницы Тазовского района ЯНАО подчиненные обвинили в махинациях с выплатами. Силовикам рекомендовали проверить деятельность больницы на предмет коррупции.
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