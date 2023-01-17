17 января 2023

В суды Тюменской области ищут руководителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, приговор суда, судья, суд, судебное дело
В двух судах региона открыты вакансии на должности председателей Фото:

В Омутинском районном суде и городском суде Тобольска пустуют должности председателей, вакансии на эти позиции открыла Квалификационная коллегия судей региона. Ранее бывшие руководители органов подали в отставку.

«Объявление. Открыты конкурсы на должности председателей Омутинского районного суда и Тобольского городского суда Тюменской области», — сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей региона.

Заявления от соискателей будут принимать до 10 февраля. Как ранее писало URA.RU, должность председателя Омутинского суда занимала Наталья Баева, в Тобольске судом руководила Галина Жирова. Обе судьи подали в отставку в 2022 году.

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В Омутинском районном суде и городском суде Тобольска пустуют должности председателей, вакансии на эти позиции открыла Квалификационная коллегия судей региона. Ранее бывшие руководители органов подали в отставку. «Объявление. Открыты конкурсы на должности председателей Омутинского районного суда и Тобольского городского суда Тюменской области», — сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей региона. Заявления от соискателей будут принимать до 10 февраля. Как ранее писало URA.RU, должность председателя Омутинского суда занимала Наталья Баева, в Тобольске судом руководила Галина Жирова. Обе судьи подали в отставку в 2022 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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