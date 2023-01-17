В суды Тюменской области ищут руководителей

18 января 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

В двух судах региона открыты вакансии на должности председателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Омутинском районном суде и городском суде Тобольска пустуют должности председателей, вакансии на эти позиции открыла Квалификационная коллегия судей региона. Ранее бывшие руководители органов подали в отставку. «Объявление. Открыты конкурсы на должности председателей Омутинского районного суда и Тобольского городского суда Тюменской области», — сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей региона. Заявления от соискателей будут принимать до 10 февраля. Как ранее писало URA.RU, должность председателя Омутинского суда занимала Наталья Баева, в Тобольске судом руководила Галина Жирова. Обе судьи подали в отставку в 2022 году.

В Омутинском районном суде и городском суде Тобольска пустуют должности председателей, вакансии на эти позиции открыла Квалификационная коллегия судей региона. Ранее бывшие руководители органов подали в отставку. «Объявление. Открыты конкурсы на должности председателей Омутинского районного суда и Тобольского городского суда Тюменской области», — сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей региона. Заявления от соискателей будут принимать до 10 февраля. Как ранее писало URA.RU, должность председателя Омутинского суда занимала Наталья Баева, в Тобольске судом руководила Галина Жирова. Обе судьи подали в отставку в 2022 году.