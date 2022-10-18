Председатель тюменского суда покинет должность

В Тюменской области председатель Омутинского районного суда подала заявление об отставке

19 октября 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Наталья Баева подала заявление об отставке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Омутинского районного суда (Тюменская область) Наталья Баева заявила о своем желании покинуть должность и уйти в отставку. Об этом на своем сайте сообщает квалификационная коллегия судей региона. «На 28 октября назначено рассмотрение заявления председателя Омутинского районного суда Тюменской области Баевой Натальи Юрьевны. О прекращении полномочий председателя суда и судьи в связи с уходом в отставку», — сообщается на сайте ККС региона. Наталья Баева возглавила суд в 2016 году по указу президента РФ Владимира Путина. Ее шестилетний срок полномочий истекает 15 декабря 2022 года. До этого она занимала должность председателя Аромашевского районного суда области. Ранее URA.RU писало, что сложить с себя полномочия в связи с истечением их срока решила и председатель Тобольского городского суда Галина Жирова. 30 сентября квалификационная коллегия удовлетворила ее заявление.

Председатель Омутинского районного суда (Тюменская область) Наталья Баева заявила о своем желании покинуть должность и уйти в отставку. Об этом на своем сайте сообщает квалификационная коллегия судей региона. «На 28 октября назначено рассмотрение заявления председателя Омутинского районного суда Тюменской области Баевой Натальи Юрьевны. О прекращении полномочий председателя суда и судьи в связи с уходом в отставку», — сообщается на сайте ККС региона. Наталья Баева возглавила суд в 2016 году по указу президента РФ Владимира Путина. Ее шестилетний срок полномочий истекает 15 декабря 2022 года. До этого она занимала должность председателя Аромашевского районного суда области. Ранее URA.RU писало, что сложить с себя полномочия в связи с истечением их срока решила и председатель Тобольского городского суда Галина Жирова. 30 сентября квалификационная коллегия удовлетворила ее заявление.