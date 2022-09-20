В Тюменской области председатель суда попросила об отставке

21 сентября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Галина Жирова заступила на должность судьи Тобольского городского суда впервые в конце 1995 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель Тобольского городского суда (Тюменская область) Галина Жирова подала заявление о своей отставке. Об этом сообщает пресс-служба Квалификационной коллегии судей региона. «На заседании 30 сентября Квалификационная коллегия судей Тюменской области рассмотрит ряд заявлений. Среди них — заявление председателя Тобольского городского суда Галины Жировой, о прекращении полномочий в связи с уходом в отставку», — говорится на сайте ККС региона. Впервые на должность судьи Тобольского городского суда Галина Жирова заступила по указу президента России Бориса Ельцина, в конце 1995 года. Спустя три года ее полномочия продлили. В 2007-м, уже по решению президента РФ Владимира Путина, Галина Афанасьевна стала заместителем председателя суда, а в 2016-м — его председателем. Срок ее полномочий истекает 15 декабря 2022 года.

Председатель Тобольского городского суда (Тюменская область) Галина Жирова подала заявление о своей отставке. Об этом сообщает пресс-служба Квалификационной коллегии судей региона. «На заседании 30 сентября Квалификационная коллегия судей Тюменской области рассмотрит ряд заявлений. Среди них — заявление председателя Тобольского городского суда Галины Жировой, о прекращении полномочий в связи с уходом в отставку», — говорится на сайте ККС региона. Впервые на должность судьи Тобольского городского суда Галина Жирова заступила по указу президента России Бориса Ельцина, в конце 1995 года. Спустя три года ее полномочия продлили. В 2007-м, уже по решению президента РФ Владимира Путина, Галина Афанасьевна стала заместителем председателя суда, а в 2016-м — его председателем. Срок ее полномочий истекает 15 декабря 2022 года.