20 сентября 2022
19 сентября 2022

В Тюменской области председатель суда попросила об отставке

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Галина Жирова заступила на должность судьи Тобольского городского суда впервые в конце 1995 года Фото:

Председатель Тобольского городского суда (Тюменская область) Галина Жирова подала заявление о своей отставке. Об этом сообщает пресс-служба Квалификационной коллегии судей региона.

«На заседании 30 сентября Квалификационная коллегия судей Тюменской области рассмотрит ряд заявлений. Среди них — заявление председателя Тобольского городского суда Галины Жировой, о прекращении полномочий в связи с уходом в отставку», — говорится на сайте ККС региона.

Впервые на должность судьи Тобольского городского суда Галина Жирова заступила по указу президента России Бориса Ельцина, в конце 1995 года. Спустя три года ее полномочия продлили.

В 2007-м, уже по решению президента РФ Владимира Путина, Галина Афанасьевна стала заместителем председателя суда, а в 2016-м — его председателем. Срок ее полномочий истекает 15 декабря 2022 года.

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Председатель Тобольского городского суда (Тюменская область) Галина Жирова подала заявление о своей отставке. Об этом сообщает пресс-служба Квалификационной коллегии судей региона. «На заседании 30 сентября Квалификационная коллегия судей Тюменской области рассмотрит ряд заявлений. Среди них — заявление председателя Тобольского городского суда Галины Жировой, о прекращении полномочий в связи с уходом в отставку», — говорится на сайте ККС региона. Впервые на должность судьи Тобольского городского суда Галина Жирова заступила по указу президента России Бориса Ельцина, в конце 1995 года. Спустя три года ее полномочия продлили. В 2007-м, уже по решению президента РФ Владимира Путина, Галина Афанасьевна стала заместителем председателя суда, а в 2016-м — его председателем. Срок ее полномочий истекает 15 декабря 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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