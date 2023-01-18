В Нижнем Тагиле со второй попытки продали котельно-радиаторный завод

Нижнетагильский котельно-радиаторный завод продали за 217 млн рублей Анна Майорова © URA.RU

Нижнетагильский котельно-радиаторный завод (Свердловская область) продали на аукционе за 216,9 млн рублей. Его купил пермский предприниматель, следует из данных в едином федеральном ресурсе сведений о банкротствах.

На участие в аукционе поступило две заявки. Одна из них — от предпринимателя из Нижнего Тагила Натальи Рыжковой, но ее до участия не допустили. В итоге победила вторая заявка от Андрея Коробицина, зарегистрированного в Пермском крае. Сумма сделки составила 216,9 млн рублей.

Это не первые торги по Нижнетагильскому котельно-радиаторному заводу. Предприятие, признанное банкротом, пытались продать в декабре 2022 года, но торги признали несостоявшимися. Тогда завод продавали на 10% дороже.

Ранее URA.RU сообщало, что компания из Екатеринбурга СМУ «Уралмаш», зарегистрированная в 1992 году и специализирующаяся на производстве изделий из бетона, продала 95,8% акций своего технопарка. Сумма сделки составила 22 млн рублей.