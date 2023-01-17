В Екатеринбурге старейший завод продал 95% акций своего технопарка

18 января 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

АО СМУ "Уралмаш" совершило сделку на 22 млн рублей Владимир Жабриков © URA.RU Компания СМУ «Уралмаш», зарегистрированная в 1992 году и специализирующаяся на производстве изделий из бетона, продала 95,8% акций своего технопарка. Сумма сделки составила 22 млн рублей, следует из данных сервиса раскрытия информации. "Обыкновенные акции АО «Технопарк СМУ Уральский завод машиностроения» в количестве 20 844 штуки. Продавец ПАО СМУ «Уралмаш»; покупатель ООО «Урал-Инвест-Капитал». Размер существенной сделки 21,8 млн рублей, что составляет 95,8% от стоимости активов ПАО СМУ «Уралмаш»", — говорится в материалах дела. По данным бизнес-сервиса СБИС, директором «Урал-Инвест-Капитал» является Олег Севрюк, он же значится генеральным директором технопарка СМУ «Уральский завод машиностроения». Представитель компании «Уралмаш» в беседе с корреспондентом URA.RU отказался комментировать детали сделки, заявив, что "в ней нет ничего особенного». Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сменился владелец компании «Трест Уралтранспецстрой» (УТСС) — одного из ключевых подрядчиков свердловских властей на дорожных ремонтах. Новым владельцем является бизнесмен Сергей Мазуркевич, занимающийся производством стройматериалов и перевозками.

Компания СМУ «Уралмаш», зарегистрированная в 1992 году и специализирующаяся на производстве изделий из бетона, продала 95,8% акций своего технопарка. Сумма сделки составила 22 млн рублей, следует из данных сервиса раскрытия информации. "Обыкновенные акции АО «Технопарк СМУ Уральский завод машиностроения» в количестве 20 844 штуки. Продавец ПАО СМУ «Уралмаш»; покупатель ООО «Урал-Инвест-Капитал». Размер существенной сделки 21,8 млн рублей, что составляет 95,8% от стоимости активов ПАО СМУ «Уралмаш»", — говорится в материалах дела. По данным бизнес-сервиса СБИС, директором «Урал-Инвест-Капитал» является Олег Севрюк, он же значится генеральным директором технопарка СМУ «Уральский завод машиностроения». Представитель компании «Уралмаш» в беседе с корреспондентом URA.RU отказался комментировать детали сделки, заявив, что "в ней нет ничего особенного». Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сменился владелец компании «Трест Уралтранспецстрой» (УТСС) — одного из ключевых подрядчиков свердловских властей на дорожных ремонтах. Новым владельцем является бизнесмен Сергей Мазуркевич, занимающийся производством стройматериалов и перевозками.