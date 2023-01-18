Арестовича внесли в базу «Миротворца» после увольнения

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Алексей Арестович внесен в список людей, угрожающих безопасности Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович внесен в базу украинского сайта «Миротворец», занимающегося исследованием преступлений против нацбезопасности Украины. Соответствующая карточка размещена на сайте.

«Осуществление публичных информационных диверсий в пользу российской армии. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины», — говорится в карточке с обвинениями в сторону Алексея Арестовича, размещенной на сайте «Миротворца».

Критика граждан Украины в сторону Арестовича началась после его публичного заявления о том, что в разрушении жилого дома в Днепре виновата украинская система противовоздушной обороны. Сам Арестович пояснял, что сразу после происшествия получил такую информацию от своего проверенного источника, предпосылок не доверять которому не было. После своего заявления экс-советник главы офиса президента Украины принес публичные извинения и подал в отставку.

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Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович внесен в базу украинского сайта «Миротворец», занимающегося исследованием преступлений против нацбезопасности Украины. Соответствующая карточка размещена на сайте. «Осуществление публичных информационных диверсий в пользу российской армии. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины», — говорится в карточке с обвинениями в сторону Алексея Арестовича, размещенной на сайте «Миротворца». Критика граждан Украины в сторону Арестовича началась после его публичного заявления о том, что в разрушении жилого дома в Днепре виновата украинская система противовоздушной обороны. Сам Арестович пояснял, что сразу после происшествия получил такую информацию от своего проверенного источника, предпосылок не доверять которому не было. После своего заявления экс-советник главы офиса президента Украины принес публичные извинения и подал в отставку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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