Арестовича внесли в базу «Миротворца» после увольнения

18 января 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Алексей Арестович внесен в список людей, угрожающих безопасности Украины Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович внесен в базу украинского сайта «Миротворец», занимающегося исследованием преступлений против нацбезопасности Украины. Соответствующая карточка размещена на сайте. «Осуществление публичных информационных диверсий в пользу российской армии. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины», — говорится в карточке с обвинениями в сторону Алексея Арестовича, размещенной на сайте «Миротворца». Критика граждан Украины в сторону Арестовича началась после его публичного заявления о том, что в разрушении жилого дома в Днепре виновата украинская система противовоздушной обороны. Сам Арестович пояснял, что сразу после происшествия получил такую информацию от своего проверенного источника, предпосылок не доверять которому не было. После своего заявления экс-советник главы офиса президента Украины принес публичные извинения и подал в отставку.

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович внесен в базу украинского сайта «Миротворец», занимающегося исследованием преступлений против нацбезопасности Украины. Соответствующая карточка размещена на сайте. «Осуществление публичных информационных диверсий в пользу российской армии. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины», — говорится в карточке с обвинениями в сторону Алексея Арестовича, размещенной на сайте «Миротворца». Критика граждан Украины в сторону Арестовича началась после его публичного заявления о том, что в разрушении жилого дома в Днепре виновата украинская система противовоздушной обороны. Сам Арестович пояснял, что сразу после происшествия получил такую информацию от своего проверенного источника, предпосылок не доверять которому не было. После своего заявления экс-советник главы офиса президента Украины принес публичные извинения и подал в отставку.