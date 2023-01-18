Путин похвастался объемом выпуска ракет ПВО

Россия лидер по выпуску ракет ПВО в мире, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия выпускают столько же ракет ПВО, сколько все страны вместе взятые. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира», — заявил Путин во время эфира на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что Россия в 3 раза опережает США по выпуску ракет в год.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указе Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. Страны ОДКБ не оказывают поддержку России в СВО.
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