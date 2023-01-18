Командир танка рассказал, что на Украине воюют только наемники

18 января 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

На стороне Украины воюют только иностранные наемники, заявил командир танка Т-80 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Со стороны Украины в конфликте с Россией участвуют только иностранные наемники. Об этом военному корреспонденту URA.RU Николаю Кислову заявил командир танка Т-80 позывным «Дракон». «Из телевизоров и газеты говорят, что русские такие [плохие], а на самом деле русские пришли не завоевывать Украину, а защищать украинский народ. Все знают историю и знают, что здесь живут наши люди, такие же русские. Здесь воюют только наемники, у меня много знакомых есть, которые говорят, что украинцев давно не видели», — заявил командир танка. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием и отправлять своих бойцов в зону СВО. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что иностранных наемников, которые убивают славян на Украине, будут судить. Во время взятия Соледара Россией в плен попали иностранные наемники, сообщает RT.

Со стороны Украины в конфликте с Россией участвуют только иностранные наемники. Об этом военному корреспонденту URA.RU Николаю Кислову заявил командир танка Т-80 позывным «Дракон». «Из телевизоров и газеты говорят, что русские такие [плохие], а на самом деле русские пришли не завоевывать Украину, а защищать украинский народ. Все знают историю и знают, что здесь живут наши люди, такие же русские. Здесь воюют только наемники, у меня много знакомых есть, которые говорят, что украинцев давно не видели», — заявил командир танка. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием и отправлять своих бойцов в зону СВО. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что иностранных наемников, которые убивают славян на Украине, будут судить. Во время взятия Соледара Россией в плен попали иностранные наемники, сообщает RT.