Командир танка рассказал, что на Украине воюют только наемники

Со стороны Украины в конфликте с Россией участвуют только иностранные наемники. Об этом военному корреспонденту URA.RU Николаю Кислову заявил командир танка Т-80 позывным «Дракон».
«Из телевизоров и газеты говорят, что русские такие [плохие], а на самом деле русские пришли не завоевывать Украину, а защищать украинский народ. Все знают историю и знают, что здесь живут наши люди, такие же русские. Здесь воюют только наемники, у меня много знакомых есть, которые говорят, что украинцев давно не видели», — заявил командир танка.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием и отправлять своих бойцов в зону СВО. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что иностранных наемников, которые убивают славян на Украине, будут судить. Во время взятия Соледара Россией в плен попали иностранные наемники, сообщает RT.
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Со стороны Украины в конфликте с Россией участвуют только иностранные наемники. Об этом военному корреспонденту URA.RU Николаю Кислову заявил командир танка Т-80 позывным «Дракон». «Из телевизоров и газеты говорят, что русские такие [плохие], а на самом деле русские пришли не завоевывать Украину, а защищать украинский народ. Все знают историю и знают, что здесь живут наши люди, такие же русские. Здесь воюют только наемники, у меня много знакомых есть, которые говорят, что украинцев давно не видели», — заявил командир танка. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием и отправлять своих бойцов в зону СВО. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что иностранных наемников, которые убивают славян на Украине, будут судить. Во время взятия Соледара Россией в плен попали иностранные наемники, сообщает RT.