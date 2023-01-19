Военная прокуратура защитит мобилизованных, «подставленных» командиром под дезертирство

Ярославским мобилизованным может грозить тюремный срок в 15 лет за обвинение в дизертирстве Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская военная прокуратура ведет проверку по жалобе мобилизованных из Ярославской области на обвинения их в дезертирстве. В заявлении военнослужащих сообщается, что во время боя командир приказал своим солдатам отступать. Позже он отказался от своих слов, из-за чего военным грозит трибунал.

Правительство Ярославской области направило жалобу мобилизованных в военную прокуратуру. В военном ведомстве уже проводится проверка. «Просим разобраться в ситуации. Нам был дан приказ командиром роты об отступлении с позиций, так как нас обстреливали танки, минометы <…> Теперь нас хотят обвинить в дезертирстве, так как командир роты говорит, что приказ не отдавал», — приводит «Про Город» слова одного из мобилизованных.

По словам военного, командование не оказывало солдатам никакой поддержки и не прикрывало их в ходе боевых действий. Он также заявил, что их отправили на поле боя с одними автоматами, когда у противника были танки и минометы.

Ранее сообщалось, что отказ от выполнения боевых задач и самовольное оставление позиции будет грозить солдату сроком до 15 лет лишения свободы, напоминает телеканал360. Позже стало известно, что суды в России уже начали выносить приговоры по данным статьям. Так, Максиму Малышеву в Мурманске был вынесен приговор по обвинению в дезертирстве в ходе мобилизации.