Офицер РФ сообщил об угрозе ВСУ для российской бронетехники

Командир спецназа Новиков: ВСУ используют беспилотники, перевозящие крупные снаряды

19 января 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

Гексакоптеры ВСУ способны поднимать до 40 килограммов, заявил Владимир Новиков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения ВСУ начали использовать беспилотники, способные наносить удары крупнокалиберными боеприпасами, способными вывести из строя российскую бронитехнику. Об этом сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». «Они (беспилотники) достаточно быстро летают, но сама суть — у них высокая грузоподъемность. Они спокойно могут везти несколько 120-миллиметровых мин либо их аналогов», — заявил Владимир Новиков в беседе с ТАСС. По словам военного, украинские коптеры в купе с минами могут представлять угрозу для российской бронетехники. «Алабай» уточнил, что эти Гексакоптеры используются для опрыскивания полей. Беспилотники способны поднимать груз весом в 35-40 килограммов. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины используют дроны с химическим оружием. Один из бойцов ВСУ опубликовал видео, на котором показано, что украинцы хранят вещество в холодильнике. При этом, сотрудник научной кафедры органической химии УрФУ, который решил сохранить анонимность, заявил что украинские военные вряд ли используют в качестве средства синильную кислоту.

Подразделения ВСУ начали использовать беспилотники, способные наносить удары крупнокалиберными боеприпасами, способными вывести из строя российскую бронитехнику. Об этом сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». «Они (беспилотники) достаточно быстро летают, но сама суть — у них высокая грузоподъемность. Они спокойно могут везти несколько 120-миллиметровых мин либо их аналогов», — заявил Владимир Новиков в беседе с ТАСС. По словам военного, украинские коптеры в купе с минами могут представлять угрозу для российской бронетехники. «Алабай» уточнил, что эти Гексакоптеры используются для опрыскивания полей. Беспилотники способны поднимать груз весом в 35-40 килограммов. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины используют дроны с химическим оружием. Один из бойцов ВСУ опубликовал видео, на котором показано, что украинцы хранят вещество в холодильнике. При этом, сотрудник научной кафедры органической химии УрФУ, который решил сохранить анонимность, заявил что украинские военные вряд ли используют в качестве средства синильную кислоту.