Офицер РФ сообщил об угрозе ВСУ для российской бронетехники

Командир спецназа Новиков: ВСУ используют беспилотники, перевозящие крупные снаряды
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Распиловка льда на реке Тобол у Курганской дамбы. Курган, квадрокоптер, дрон, съемка с воздуха
Гексакоптеры ВСУ способны поднимать до 40 килограммов, заявил Владимир Новиков Фото:
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Подразделения ВСУ начали использовать беспилотники, способные наносить удары крупнокалиберными боеприпасами, способными вывести из строя российскую бронитехнику. Об этом сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

«Они (беспилотники) достаточно быстро летают, но сама суть — у них высокая грузоподъемность. Они спокойно могут везти несколько 120-миллиметровых мин либо их аналогов», — заявил Владимир Новиков в беседе с ТАСС. По словам военного, украинские коптеры в купе с минами могут представлять угрозу для российской бронетехники.

«Алабай» уточнил, что эти Гексакоптеры используются для опрыскивания полей. Беспилотники способны поднимать груз весом в 35-40 килограммов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины используют дроны с химическим оружием. Один из бойцов ВСУ опубликовал видео, на котором показано, что украинцы хранят вещество в холодильнике. При этом, сотрудник научной кафедры органической химии УрФУ, который решил сохранить анонимность, заявил что украинские военные вряд ли используют в качестве средства синильную кислоту.

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Подразделения ВСУ начали использовать беспилотники, способные наносить удары крупнокалиберными боеприпасами, способными вывести из строя российскую бронитехнику. Об этом сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». «Они (беспилотники) достаточно быстро летают, но сама суть — у них высокая грузоподъемность. Они спокойно могут везти несколько 120-миллиметровых мин либо их аналогов», — заявил Владимир Новиков в беседе с ТАСС. По словам военного, украинские коптеры в купе с минами могут представлять угрозу для российской бронетехники. «Алабай» уточнил, что эти Гексакоптеры используются для опрыскивания полей. Беспилотники способны поднимать груз весом в 35-40 килограммов. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины используют дроны с химическим оружием. Один из бойцов ВСУ опубликовал видео, на котором показано, что украинцы хранят вещество в холодильнике. При этом, сотрудник научной кафедры органической химии УрФУ, который решил сохранить анонимность, заявил что украинские военные вряд ли используют в качестве средства синильную кислоту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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