Иностранный режиссер хочет получить гражданство РФ
Кустурица хочет подать документы на получение гражданства РФ после съемок
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Режиссер Эмир Кустурица рассказал о своих планах стать гражданином РФ. Решение связано с работой над новым кинопроектом по произведению российского классика.
«Эмир Кустурица сообщил о намерении получить гражданство РФ», — передает ТАСС. Режиссер подчеркнул, что подаст документы на получение российского гражданства после того, как завершит съемки художественного фильма, основанного на повести Валентина Распутина «Последний срок».
Эмир Кустурица — знаменитый сербский режиссер, сценарист и актер. Он получил мировую известность благодаря фильмам «Черная кошка, белый кот», «Андерграунд» и другим лентам, удостоенным престижных наград на международных кинофестивалях. Режиссер не раз сотрудничал с российскими артистами.
