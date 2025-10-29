Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Иностранный режиссер хочет получить гражданство РФ

29 октября 2025 в 12:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Кустурица хочет подать документы на получение гражданства РФ после съемок

Кустурица хочет подать документы на получение гражданства РФ после съемок

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Режиссер Эмир Кустурица рассказал о своих планах стать гражданином РФ. Решение связано с работой над новым кинопроектом по произведению российского классика.

«Эмир Кустурица сообщил о намерении получить гражданство РФ», — передает ТАСС. Режиссер подчеркнул, что подаст документы на получение российского гражданства после того, как завершит съемки художественного фильма, основанного на повести Валентина Распутина «Последний срок».

Эмир Кустурица — знаменитый сербский режиссер, сценарист и актер. Он получил мировую известность благодаря фильмам «Черная кошка, белый кот», «Андерграунд» и другим лентам, удостоенным престижных наград на международных кинофестивалях. Режиссер не раз сотрудничал с российскими артистами.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал