СФ принял закон о военном призыве
29 октября 2025 в 12:54
Совет Федерации утвердил закон, предусматривающий проведение призыва на военную службу в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Закон принят на 599 пленарном заседании Совета Федерации.
