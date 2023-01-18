Соратница губернатора Шумкова выступила с нравоучением в крещение

Замгубернатора Курганской области Оксана Куташи: для нас важны любовь близких и взаимовыручка

19 января 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Замгубернатора Курганской области Оксана Куташи пожелала жителям региона здоровья, добра и благополучия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи отметила, что в Крещение многие жители региона подумают о любви близких, единении и взаимовыручке. Об этом чиновница написала в своем telegram-канале. «Сегодня православные жители Курганской области отмечают Крещение Господне. Светлый праздник очищения и веры в лучшее. Многие всей семьей придут в храм, чтобы помолиться о самом важном, укрепиться в добрых стремлениях и помыслах и еще раз осознать, как важны для нас любовь близких и родных, единение и взаимовыручка», — написала чиновница. Она пожелала жителям области здоровья, благополучия и добра. «Пусть этот поистине светлый праздник бережет вас от любого ненастья», — заключила она. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил всех православных с праздником Крещения. Он отметил, что вера без добрых дел мертва. Также глава региона сообщил, что планирует в этом году привезти в Курган древнейшую святыню — икону Божией Матери «Феодоровская».

Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи отметила, что в Крещение многие жители региона подумают о любви близких, единении и взаимовыручке. Об этом чиновница написала в своем telegram-канале. «Сегодня православные жители Курганской области отмечают Крещение Господне. Светлый праздник очищения и веры в лучшее. Многие всей семьей придут в храм, чтобы помолиться о самом важном, укрепиться в добрых стремлениях и помыслах и еще раз осознать, как важны для нас любовь близких и родных, единение и взаимовыручка», — написала чиновница. Она пожелала жителям области здоровья, благополучия и добра. «Пусть этот поистине светлый праздник бережет вас от любого ненастья», — заключила она. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил всех православных с праздником Крещения. Он отметил, что вера без добрых дел мертва. Также глава региона сообщил, что планирует в этом году привезти в Курган древнейшую святыню — икону Божией Матери «Феодоровская».