Губернатор Шумков планирует привезти в Курган древнейшую святыню. Фото

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Торжественная церемония инаугурации губернатора Вадима Шумкова. Курган, шумков вадим, икона, митрополит даниил, образ
Шумков хочет привезти в Курган икону Божией Матери Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о том, что планирует в этом году привезти в Курган древнейшую святыню — икону Божией Матери. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Перед Новым годом обсудили с коллегами из Костромы возможность отправить в Курган в этом году чудотворную русскую икону Божией Матери „Феодоровская“. Обратились к владыке Даниилу с просьбой поддержать и сопроводить эту инициативу через патриархию. Надеюсь, все получится», — написал Шумков. Губернатор добавил, что эта древнейшая православная святыня неразрывно связана с историей нашей страны и небесным покровителем нашей земли Александром Невским.

Также Шумков поздравил всех православных с праздником Крещения. Глава региона отметил, что вера без добрых дел мертва и пожелал всем верующим, чтобы их желания сбылись. «Пусть свершатся те чудеса, о которых вы просили перед Новым годом, на Рождество и Крещение, а также попросите у этой святыни, когда она прибудет к нам, если все сложится», — пожелал губернатор.

Ранее URA.RU писало, что Шумков сделал подарок храму, который построил сенатор Муратов. Губернатор передал в Троицкий собор икону преподобного Сергия Радонежского.

Шумков хочет привезти в Курган икону Божией Матери из Костромы
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о том, что планирует в этом году привезти в Курган древнейшую святыню — икону Божией Матери. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Перед Новым годом обсудили с коллегами из Костромы возможность отправить в Курган в этом году чудотворную русскую икону Божией Матери „Феодоровская“. Обратились к владыке Даниилу с просьбой поддержать и сопроводить эту инициативу через патриархию. Надеюсь, все получится», — написал Шумков. Губернатор добавил, что эта древнейшая православная святыня неразрывно связана с историей нашей страны и небесным покровителем нашей земли Александром Невским. Также Шумков поздравил всех православных с праздником Крещения. Глава региона отметил, что вера без добрых дел мертва и пожелал всем верующим, чтобы их желания сбылись. «Пусть свершатся те чудеса, о которых вы просили перед Новым годом, на Рождество и Крещение, а также попросите у этой святыни, когда она прибудет к нам, если все сложится», — пожелал губернатор. Ранее URA.RU писало, что Шумков сделал подарок храму, который построил сенатор Муратов. Губернатор передал в Троицкий собор икону преподобного Сергия Радонежского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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