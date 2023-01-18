Губернатор Шумков планирует привезти в Курган древнейшую святыню. Фото

18 января 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Шумков хочет привезти в Курган икону Божией Матери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о том, что планирует в этом году привезти в Курган древнейшую святыню — икону Божией Матери. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Перед Новым годом обсудили с коллегами из Костромы возможность отправить в Курган в этом году чудотворную русскую икону Божией Матери „Феодоровская“. Обратились к владыке Даниилу с просьбой поддержать и сопроводить эту инициативу через патриархию. Надеюсь, все получится», — написал Шумков. Губернатор добавил, что эта древнейшая православная святыня неразрывно связана с историей нашей страны и небесным покровителем нашей земли Александром Невским. Также Шумков поздравил всех православных с праздником Крещения. Глава региона отметил, что вера без добрых дел мертва и пожелал всем верующим, чтобы их желания сбылись. «Пусть свершатся те чудеса, о которых вы просили перед Новым годом, на Рождество и Крещение, а также попросите у этой святыни, когда она прибудет к нам, если все сложится», — пожелал губернатор. Ранее URA.RU писало, что Шумков сделал подарок храму, который построил сенатор Муратов. Губернатор передал в Троицкий собор икону преподобного Сергия Радонежского. Шумков хочет привезти в Курган икону Божией Матери из Костромы Фото: telegram-канал Вадима Шумкова

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о том, что планирует в этом году привезти в Курган древнейшую святыню — икону Божией Матери. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Перед Новым годом обсудили с коллегами из Костромы возможность отправить в Курган в этом году чудотворную русскую икону Божией Матери „Феодоровская“. Обратились к владыке Даниилу с просьбой поддержать и сопроводить эту инициативу через патриархию. Надеюсь, все получится», — написал Шумков. Губернатор добавил, что эта древнейшая православная святыня неразрывно связана с историей нашей страны и небесным покровителем нашей земли Александром Невским. Также Шумков поздравил всех православных с праздником Крещения. Глава региона отметил, что вера без добрых дел мертва и пожелал всем верующим, чтобы их желания сбылись. «Пусть свершатся те чудеса, о которых вы просили перед Новым годом, на Рождество и Крещение, а также попросите у этой святыни, когда она прибудет к нам, если все сложится», — пожелал губернатор. Ранее URA.RU писало, что Шумков сделал подарок храму, который построил сенатор Муратов. Губернатор передал в Троицкий собор икону преподобного Сергия Радонежского.