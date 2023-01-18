18 января 2023

Пермяков предупредили о переохлажденном дожде в предстоящие выходные

В Пермском крае ожидается переохлажденный дождь и сильный снегопад
© Служба новостей «URA.RU»
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Переохлажденный дождь ожидается на западе Прикамья Фото:

В Пермском крае в ближайшие дни ожидается переохлажденный дождь и сильный снегопад. О характере погоды на 20—22 января сообщается на сайте ГИС-Центра Пермского государственного университета (ПГНИУ). Осадки в регион принесет антициклон, который движется в Прикамье из Оренбургской области.

«В ночь на пятницу будет еще ясно и умеренно морозно (на юге — до -24 градусов Цельсия). В выходные дни потеплеет до минус 4-8 градусов. При этом на юге края будет без осадков, а в центральных районах и на западе ожидаются небольшие осадки в виде переохлажденного дождя и мороси ночью и утром в субботу, а также в виде снега днем в субботу и в воскресенье. В Перми осадки пока не ожидаются», — говорится на сайте ГИС-Центра.

Наиболее сильный снегопад прогнозируется в ночь на воскресенье. Прирост высоты снежного покрова может составить до 12 мм осадков. В начале следующей недели осадки прекратятся, а температура воздуха опустится до 9-14 градусов.

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В Пермском крае в ближайшие дни ожидается переохлажденный дождь и сильный снегопад. О характере погоды на 20—22 января сообщается на сайте ГИС-Центра Пермского государственного университета (ПГНИУ). Осадки в регион принесет антициклон, который движется в Прикамье из Оренбургской области. «В ночь на пятницу будет еще ясно и умеренно морозно (на юге — до -24 градусов Цельсия). В выходные дни потеплеет до минус 4-8 градусов. При этом на юге края будет без осадков, а в центральных районах и на западе ожидаются небольшие осадки в виде переохлажденного дождя и мороси ночью и утром в субботу, а также в виде снега днем в субботу и в воскресенье. В Перми осадки пока не ожидаются», — говорится на сайте ГИС-Центра. Наиболее сильный снегопад прогнозируется в ночь на воскресенье. Прирост высоты снежного покрова может составить до 12 мм осадков. В начале следующей недели осадки прекратятся, а температура воздуха опустится до 9-14 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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