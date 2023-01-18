Прокурор собрал срочное совещание с чиновниками из-за ремонта моста в Кургане

19 января 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Прокурор будет следить за ремонтом Чеховского моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за ремонта Чеховского моста транспортный прокурор провел совещание с представителями мэрии, полиции и Южно-Уральской железной дороги. Данная информация была размещена 19 января в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «Курганским транспортным прокурором организована рабочая встреча с представителями администрации города Кургана, Курганского региона Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО „РЖД“, Курганского ЛО МВД России на транспорте. На повестку рабочей встречи вынесены вопросы разработки альтернативных путей движения для пешеходов, которые обеспечат безопасность граждан», — указано в сообщении. Во время совещания участники встречи обсуждали возможность увеличения времени стоянки электропоездов на остановке в Заозерном районе в Кургане, который отделен от города Чеховским мостом. Помимо этого обсуждалась возможность создания временного маршрута электропоезда из Заозерного до станции Курган. В ведомстве отметили, что прокурор поставил на контроль ситуацию с Чеховским мостом. Ранее стало известно, что в 2023 году в Кургане будут ремонтировать Чеховский мост. Представители мэрии прорабатывают вариант того, что во время его закрытия пешеходам и пассажирам автобусов нужно будет обходить его по переходу через железнодорожные пути. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане из-за ремонта Чеховского моста транспортный прокурор провел совещание с представителями мэрии, полиции и Южно-Уральской железной дороги. Данная информация была размещена 19 января в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «Курганским транспортным прокурором организована рабочая встреча с представителями администрации города Кургана, Курганского региона Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО „РЖД“, Курганского ЛО МВД России на транспорте. На повестку рабочей встречи вынесены вопросы разработки альтернативных путей движения для пешеходов, которые обеспечат безопасность граждан», — указано в сообщении. Во время совещания участники встречи обсуждали возможность увеличения времени стоянки электропоездов на остановке в Заозерном районе в Кургане, который отделен от города Чеховским мостом. Помимо этого обсуждалась возможность создания временного маршрута электропоезда из Заозерного до станции Курган. В ведомстве отметили, что прокурор поставил на контроль ситуацию с Чеховским мостом. Ранее стало известно, что в 2023 году в Кургане будут ремонтировать Чеховский мост. Представители мэрии прорабатывают вариант того, что во время его закрытия пешеходам и пассажирам автобусов нужно будет обходить его по переходу через железнодорожные пути.