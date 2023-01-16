После закрытия Чеховского моста курганцам придется идти пешком под ним

Чеховский мост будут ремонтировать в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане во время ремонта Чеховского моста пассажирам автобусов нужно будет обходить его по переходу через железнодорожные пути. Об этом 17 января рассказала глава Кургана Елена Ситникова во время прямого эфира, который проводят представители Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте».

«Это вопрос сложный — закрытие Чеховского моста, но, тем не менее, не ремонтировать его уже невозможно. Предварительно, мы отрабатываем возможность перехода через него. Маршрут у нас будет следовать по Мостостроителей, останавливаться на остановке у газовой заправки, и будет переход через ж/д-ветку. И там уже автобус с тем же номером будет их ждать. Окончательную информацию мы разместим позже», — сообщила Ситникова.

Мэр отметила, что такой вариант объезда нужен, чтобы, например, жители Заозерного не проезжали лишнее расстояние через весь город. В январе, по словам Ситниковой, на мосту начнутся подготовительные работы, а в феврале — работы по демонтажу и ремонту.

Ранее Ситникова во время эфира рассказала, что на остановках доски с расписанием новых автобусов устанавливают слишком высоко, чтобы их не повредили вандалы. Представители власти сообщили, что скоро эти аншлаги будут более читаемые.