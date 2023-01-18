На Курганмашзаводе показали жесты, которыми пользуются крановщики при сборке БМП-3. Видео

19 января 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Крановщицы КМЗ рассказали, какие жесты используют при сборке боевых машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Крановщица оборонного предприятия «Курганмашзавод» показала на видео, какими жестами пользуются сотрудники при сборке боевых машин пехоты (БМП-3). Об этом сообщается в telegram-канале завода. «У нас есть специальные жесты. Например, показываем руками крест, если не можем работать. Прямая рука — это работа мостом. Согнутая рука — телега. Направления рук вверх и вниз — это подъемы», — рассказала машинист электромостового крана Ольга Буторина. Также крановщица отметила, что порой они обходятся без этих жестов. Например, используют просто поднятый вверх большой палец. По ее словам, так они сразу понимают, что нужно поднимать или опускать конструкцию. Ранее URA.RU писало, что на оборонном заводе Кургана женщины помогают собирать БМП-3. В цехе сварочных конструкций КМЗ трудится 43 женщины. Сотрудницы поделились своим опытом на видео, многие из них трудятся крановщицами на заводе по 40 лет.

Крановщица оборонного предприятия «Курганмашзавод» показала на видео, какими жестами пользуются сотрудники при сборке боевых машин пехоты (БМП-3). Об этом сообщается в telegram-канале завода. «У нас есть специальные жесты. Например, показываем руками крест, если не можем работать. Прямая рука — это работа мостом. Согнутая рука — телега. Направления рук вверх и вниз — это подъемы», — рассказала машинист электромостового крана Ольга Буторина. Также крановщица отметила, что порой они обходятся без этих жестов. Например, используют просто поднятый вверх большой палец. По ее словам, так они сразу понимают, что нужно поднимать или опускать конструкцию. Ранее URA.RU писало, что на оборонном заводе Кургана женщины помогают собирать БМП-3. В цехе сварочных конструкций КМЗ трудится 43 женщины. Сотрудницы поделились своим опытом на видео, многие из них трудятся крановщицами на заводе по 40 лет.