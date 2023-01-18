На курганском оборонном заводе женщины помогают собирать БМП-3. Видео

19 января 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

На КМЗ сняли видео, как женщины помогают собирать БМП-3 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ) сняли видео о том, как женщины-крановщицы помогают собирать боевые машины пехоты (БМП-3). Многие из сотрудниц трудятся на оборонном предприятии по 40 лет. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганмашзавод». «На заводе начала работать после того, как окончила училище. Мне было 18 лет. Я сразу пришла работать в цех сварных конструкций. Когда первый раз поднимала корпус (БМП-3) было страшновато. Но со временем привыкла. И вот уже 40 лет работаю на КМЗ, — сказала машинист электромостового крана Раиса Башкирова. На оборонном заводе отмечают, что для создания боевых машин необходима слаженная работа специалистов более чем различных профессий. Одной из самых непростых считают работу крановщиков. «Хоть и считаются крановщики вспомогательным персоналом, но без них производство в момент встанет», — добавили на «Курганмашзаводе». В цехе сварных конструкций в службе главного инженера трудится 43 женщины и один мужчина. Ранее URA.RU писало, что на оборонно-промышленных предприятиях Кургана открыто около четырех тысяч новых вакансий. По словам замгубернатора региона Владимира Архипова, самыми востребованными профессиями являются слесари, сборщики, электрогазосварщики и операторы станков с ЧПУ.

На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ) сняли видео о том, как женщины-крановщицы помогают собирать боевые машины пехоты (БМП-3). Многие из сотрудниц трудятся на оборонном предприятии по 40 лет. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганмашзавод». «На заводе начала работать после того, как окончила училище. Мне было 18 лет. Я сразу пришла работать в цех сварных конструкций. Когда первый раз поднимала корпус (БМП-3) было страшновато. Но со временем привыкла. И вот уже 40 лет работаю на КМЗ, — сказала машинист электромостового крана Раиса Башкирова. На оборонном заводе отмечают, что для создания боевых машин необходима слаженная работа специалистов более чем различных профессий. Одной из самых непростых считают работу крановщиков. «Хоть и считаются крановщики вспомогательным персоналом, но без них производство в момент встанет», — добавили на «Курганмашзаводе». В цехе сварных конструкций в службе главного инженера трудится 43 женщины и один мужчина. Ранее URA.RU писало, что на оборонно-промышленных предприятиях Кургана открыто около четырех тысяч новых вакансий. По словам замгубернатора региона Владимира Архипова, самыми востребованными профессиями являются слесари, сборщики, электрогазосварщики и операторы станков с ЧПУ.