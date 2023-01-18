Екатеринбуржцу, ограбившему магазин брендовой одежды, вынесли приговор

Житель Екатеринбурга вместе с товарищами украл 42 вещи из брендового магазина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржец 20 мая прошлого года попытался ограбить магазин с брендовой одеждой и сумками, но был пойман сотрудниками полиции. В итоге мужчину осудили на два года. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«20 мая 2022 года у осужденного и еще двух лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, возник преступный умысел на тайное хищение чужого имущества из магазина по ул. Белинского в Октябрьском административном районе Екатеринбурга», — сообщили в ведомстве.

Мужчины надели балаклавы, разбили окно магазина и похитили вещи брендовых марок и сумки на общую сумму свыше 369 тысяч рублей. Всего было украдено 42 единицы товара. «С похищенным мужчины скрылись с места преступления, реализовав его впоследствии на вещевом рынке у неизвестных лиц. Осужденный вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме», — рассказали в прокуратуре.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере. Екатеринбуржца осудили на два года и два месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.