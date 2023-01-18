Свердловские власти передали более сотни квартир детям-сиротам

Дети-сироты из 41 муниципалитета области бесплатно получили квартиры от государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области в 2022 году более 900 детей-сирот стали обладателями бесплатных квартир благодаря губернаторской программе. Всего за последние 10 лет жилье получили около девяти тысяч человек. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«За время действия программы из областного и федерального бюджетов на эти цели направлено более 14 миллиардов рублей. Новые квартиры получили более девяти тысяч человек, из них 900 — в 2022 году», — рассказали в ДИП.

Так, в прошлом году на покупку жилья для сирот было направлено около 1,7 миллиарда рублей из регионального бюджета и более 300 миллионов из федерального. Благодаря такому финансированию отпраздновать новоселье смогли дети-сироты из 41 муниципалитета.

«Самое большое число ключей от квартир в 2022 году получили дети-сироты Верхней Пышмы — 140 человек. В Екатеринбурге новоселье отметили 110 человек. Рекордное число квартир за все время реализации программы построено для детей-сирот Североуральска — 81», — рассказали в региональном правительстве. Также 80 квартир было передано в Сысертском городском округе и Верхней Синячихе Алапаевского района, 72 квартиры вручили в Серове и еще 70 жилых помещений — в Невьянском районе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Серове построили дом для детей-сирот. Ключи от квартир тогда получили 72 человека, еще 14 жилых помещений получили дети-сироты поселка Малышева.