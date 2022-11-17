17 ноября 2022

Свердловские власти обеспечили десятки детей — сирот новым жильем

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские дети-сироты получили ключи от новых квартир Фото:

В Серове (Свердловская область) 72 человека получили от новых квартир. Также 14 квартир получили дети-сироты свердловского поселка Малышева. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики.

«В Серове для детей-сирот построили пятиэтажный дом. Уже стартовало заселение. Ключи от квартир в нем получают 72 человека. Еще 14 квартир получили дети-сироты поселка Малышева. На приобретение жилья в новом доме фонд направил 26,6 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов. Общая площадь однокомнатных квартир составляет 469,6 квадратных метра», — сказано в сообщении.

На строительство жилья общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров, полностью готовых к заселению, фонд жилищного строительства Свердловской области направил 113,7 миллиона рублей, в том числе 97,8 миллиона из областного бюджета и почти 16 миллионов из федерального бюджета.

Ранее агентство писало, что строительная компания «Атомстройкомплекс» передала ключи от 110 новых квартир свердловским детям-сиротам. Общая площадь фонда составляет 3,7 тысячи кв. м. В новых квартирах выполнена чистовая отделка, а также установлены электрические плиты.

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В Серове (Свердловская область) 72 человека получили от новых квартир. Также 14 квартир получили дети-сироты свердловского поселка Малышева. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики. «В Серове для детей-сирот построили пятиэтажный дом. Уже стартовало заселение. Ключи от квартир в нем получают 72 человека. Еще 14 квартир получили дети-сироты поселка Малышева. На приобретение жилья в новом доме фонд направил 26,6 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов. Общая площадь однокомнатных квартир составляет 469,6 квадратных метра», — сказано в сообщении. На строительство жилья общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров, полностью готовых к заселению, фонд жилищного строительства Свердловской области направил 113,7 миллиона рублей, в том числе 97,8 миллиона из областного бюджета и почти 16 миллионов из федерального бюджета. Ранее агентство писало, что строительная компания «Атомстройкомплекс» передала ключи от 110 новых квартир свердловским детям-сиротам. Общая площадь фонда составляет 3,7 тысячи кв. м. В новых квартирах выполнена чистовая отделка, а также установлены электрические плиты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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