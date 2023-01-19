Российский танкист заявил, что конфликт на Украине перерос в войну с Западом

На Украине практически не осталось украинских войск, Россия в настоящий момент ведет войну с Западом. Об этом рассказал российский танкист в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«В данный момент даже украинских войск мало осталось. Остались только наемники. Мы воюем с Западом. Так оно и есть, никто уже не боится это озвучивать», — рассказал танкист корреспонденту агентства. Собеседник уточнил, что российские солдаты приехали на территорию Украины с определенной целью — воевать за детей, женщин и стариков.
При этом он отмечает, что Россия не завоевывает Украину, а как раз таки наоборот. «Мы пришли не завоевывать Украину, а защищать украинский народ. Все знают историю, здесь наши люди живут. Такие же русские», — подчеркнул он.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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На Украине практически не осталось украинских войск, Россия в настоящий момент ведет войну с Западом. Об этом рассказал российский танкист в разговоре с корреспондентом URA.RU. «В данный момент даже украинских войск мало осталось. Остались только наемники. Мы воюем с Западом. Так оно и есть, никто уже не боится это озвучивать», — рассказал танкист корреспонденту агентства. Собеседник уточнил, что российские солдаты приехали на территорию Украины с определенной целью — воевать за детей, женщин и стариков. При этом он отмечает, что Россия не завоевывает Украину, а как раз таки наоборот. «Мы пришли не завоевывать Украину, а защищать украинский народ. Все знают историю, здесь наши люди живут. Такие же русские», — подчеркнул он. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.