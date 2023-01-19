На данный момент 11 человек госпитализированы в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге зафиксировано 12 случаев заражения норовирусной инфекцией после посещения шаурмячной «У Аро». Люди отравились с период с 16 по 18 января, а среди пострадавших есть подростки 16-17 лет. Об этом сообщает Роспотребнадзора по Свердловской области.

«С 16 по 18 января 2023 г. зарегистрировано 12 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди посетителей закусочной „У Аро“ (г. Екатеринбург, Декабристов ул., д. 51/2), 11 из них госпитализированы. Среди заболевших — пятеро подростков 16-17 лет», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент Центральным Екатеринбургским отделом управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводится эпидемиологическое расследование. Специалистом уже удалось выявить многочисленные нарушения, в числе которых отсутствие маркировок, производственного контроля и многое другое. Также в павильоне не было воды для мытья рук и инвентаря и дезинфицирующих средств.

«В рамках расследования для проведения лабораторных исследований проведен отбор проб готовой продукции, сырья, смывов с поверхностей; обследован персонал. У одного из сотрудников так же, как и у заболевших, обнаружена РНК норовируса 2-го генотипа», — заявили в региональном Роспотребнадзоре. Во всех блюдах обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В настоящее время заведение закрыто. После расследования пострадавшим будет оказана правовая помощь для взыскания материального и морального ущерба.

Аналогичная точка «У Аро» есть на улице Волгоградской Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловская область

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловская область