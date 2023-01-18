Создатели «Чебурашки» и «Интернов» бесплатно помогут пермякам снять кино

19 января 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Мастера киноиндустрии научат тонкостям профессии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Киностудия «Ленфильм» организует творческую лабораторию для начинающих режиссеров и сценаристов, куда приглашает пермяков. Под руководством опытных кураторов, среди которых создатели ленты «Чебурашка» и сериала «Интерны», студенты доведут свои идеи до завершенного сценария и, возможно, получат деньги на съемки, рассказали URA.RU в «Ленфильме». «Завершающим событием станет питчинг готовых проектов перед представителями крупнейших российских кинокомпаний, Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино. Несколько проектов лаборатории киностудия „Ленфильм“ отберет для участия в конкурсе на получение финансовой поддержки Министерства культуры РФ», — рассказали организаторы лаборатории. Кураторами курса станут обладатель гран-при «Кинотавра» Бакур Бакурадзе, режиссер фильма «Географ глобус пропил» Александр Велединский, создатель картины «Чебурашка» Дмитрий Дьяченко, режиссер сериалов «Интерны» и «Наша Russia» Максим Пежемский и другие профессионалы киноиндустрии. Участие в лаборатории бесплатное, чтобы попасть на курс, нужно пройти конкурсный отбор. Все подробности — на сайте lenfilm-debut.ru.

Киностудия «Ленфильм» организует творческую лабораторию для начинающих режиссеров и сценаристов, куда приглашает пермяков. Под руководством опытных кураторов, среди которых создатели ленты «Чебурашка» и сериала «Интерны», студенты доведут свои идеи до завершенного сценария и, возможно, получат деньги на съемки, рассказали URA.RU в «Ленфильме». «Завершающим событием станет питчинг готовых проектов перед представителями крупнейших российских кинокомпаний, Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино. Несколько проектов лаборатории киностудия „Ленфильм“ отберет для участия в конкурсе на получение финансовой поддержки Министерства культуры РФ», — рассказали организаторы лаборатории. Кураторами курса станут обладатель гран-при «Кинотавра» Бакур Бакурадзе, режиссер фильма «Географ глобус пропил» Александр Велединский, создатель картины «Чебурашка» Дмитрий Дьяченко, режиссер сериалов «Интерны» и «Наша Russia» Максим Пежемский и другие профессионалы киноиндустрии. Участие в лаборатории бесплатное, чтобы попасть на курс, нужно пройти конкурсный отбор. Все подробности — на сайте lenfilm-debut.ru.