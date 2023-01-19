Губернатор Махонин заменил одного из ключевых министров

Губернатор Дмитрий Махонин заменил одного из министров
Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров покидает свой пост. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Сегодня, 20 января, Андрей Колмогоров работает последний день в должности министра строительства. Его должность займет главный архитектор Пермского края Артем Габдрахманов», — рассказали в правительстве.
Колмогоров был назначен министром строительства в 2019 году. О его дальнейшей карьере пока не сообщается.
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