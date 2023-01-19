19 января 2023

Губернатор Махонин заменил одного из ключевых министров

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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IX съезд врачей Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Губернатор Дмитрий Махонин заменил одного из министров Фото:

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров покидает свой пост. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня, 20 января, Андрей Колмогоров работает последний день в должности министра строительства. Его должность займет главный архитектор Пермского края Артем Габдрахманов», — рассказали в правительстве.

Колмогоров был назначен министром строительства в 2019 году. О его дальнейшей карьере пока не сообщается.

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Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров покидает свой пост. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сегодня, 20 января, Андрей Колмогоров работает последний день в должности министра строительства. Его должность займет главный архитектор Пермского края Артем Габдрахманов», — рассказали в правительстве. Колмогоров был назначен министром строительства в 2019 году. О его дальнейшей карьере пока не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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