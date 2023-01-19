В Кургане раскрыто убийство, совершенное в центре города 19 лет назад

В Кургане раскрыли убийство, совершенное ножом в 2003 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура Кургана передала в суд уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в совершении убийства, а также покушении на убийство в 2003 году в центре города. Информация появилась на сайте Курганской областной прокуратуры.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. „и“ ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. п. „а“, „и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство)», — сообщает пресс-служба ведомства. Конфликт произошел ночью 15 ноября 2003 года, доказать вину подозреваемого следователям удалось лишь в 2022 году.

По данным следствия, обвиняемый в ходе ссоры у бара «Джокер» по Гоголя, 58 избил и нанес ножом ранение в грудь незнакомому мужчине. Пострадавший умер на месте ссоры. Тут же брат погибшего задержал нарушителя, хотя тоже был ранен ножом.

Обвиняемый свою вину не признал, доказать его причастность удалось при помощи генетических экспертиз. Дело передано в суд, обвиняемым заявлено ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские полицейские задержали 21-летнего молодого человека. Его подозревают в совершении убийства жителя Кетовского округа и разбое.