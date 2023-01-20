Зеленский пообещал не ездить на немецких танках по России

20 января 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский призвал страны Запада не придумывать отговорки по поставкам Киеву военной помощи Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что немецкие танки Leopard не окажутся на российской территории. Об этом украинский лидер заявил в беседе с Tagesschau. «„Леопарды“ эти, если кто-то переживает, не поедут по территории Российской Федерации», — сказал Владимир Зеленский в своем интервью . Также президент Украины призвал как можно скорее предоставить Киеву танки Leopard, если они есть в наличии. «Это не значит, что мы атакуем, если кто-то беспокоится», — подчеркнул он. Украинский глава также посоветовал странам Евросоюза не придумывать отговорки для того, чтобы не присылать свое вооружение. По его словам, можно просто сказать «нет». После начала спецоперации Запад начал спонсировать Киев, предоставляя ему вооружение. Однако, с недавнего времени, некоторые страны начали придумывать причины, чтобы не поставлять на Украину технику. Больше всех выделился канцлер Германии Олаф Шольц. Сначала он заявил, что не отправит Украине танки Leopard, потому что не хочет подвергнуться критике со стороны союзников, не давших на это добро. Позже он заявил, что предоставит танки, если США поставят Киеву свои танки Abrams. В итоге в The Telegraph заявили, что решение Шольца по отправке «Леопардов» является решающим для исхода украинского конфликта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что немецкие танки Leopard не окажутся на российской территории. Об этом украинский лидер заявил в беседе с Tagesschau. «„Леопарды“ эти, если кто-то переживает, не поедут по территории Российской Федерации», — сказал Владимир Зеленский в своем интервью. Также президент Украины призвал как можно скорее предоставить Киеву танки Leopard, если они есть в наличии. «Это не значит, что мы атакуем, если кто-то беспокоится», — подчеркнул он. Украинский глава также посоветовал странам Евросоюза не придумывать отговорки для того, чтобы не присылать свое вооружение. По его словам, можно просто сказать «нет». После начала спецоперации Запад начал спонсировать Киев, предоставляя ему вооружение. Однако, с недавнего времени, некоторые страны начали придумывать причины, чтобы не поставлять на Украину технику. Больше всех выделился канцлер Германии Олаф Шольц. Сначала он заявил, что не отправит Украине танки Leopard, потому что не хочет подвергнуться критике со стороны союзников, не давших на это добро. Позже он заявил, что предоставит танки, если США поставят Киеву свои танки Abrams. В итоге в The Telegraph заявили, что решение Шольца по отправке «Леопардов» является решающим для исхода украинского конфликта.