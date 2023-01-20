The Telegraph: исход конфликта на Украине зависит от Шольца

The Telegraph: решение Шольца по поставкам Leopard на Украину имеет решающее значение в СВО

20 января 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Решение Олафа Шольца по поставкам танков Киеву станет решающим в ходе СВО, написали в The Telegraph Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставка танков на Украину будет означать большие шансы контрнаступления ВСУ. Поэтому сейчас исход конфликта зависит от канцлера Германии Олафа Шольца и его решения о предоставлении Киеву танков Leopard, пишет The Telegraph. «Отказ Олафа Шольца отправить „Леопарды“ [Киеву] на данный момент является решением на поле боя. И ни одного благоприятного для Украины», — написали в издании . По словам экс-министра обороны Украины Андрея Загогоднюка, западные танки означают большие шансы для украинского масштабного контрнаступления. «И если мы не начнем контрнаступление, это сделают русские», — заключил бывший министр. Ранее Шольц отказался предоставить танки Leopard Киеву, так как испугался упреков со стороны стран-союзников, которые на дали добро на отправку техники. Позже канцлер заявил, что поставит танки для Украины, если США предоставят ВСУ танки Abrams. Из-за частых отговорок, касающихся военной помощи, Шольцу предрекли отставку. Президент Украины Владимир Зеленский так же раскритиковал немецкого лидера, обвинив его в «нерешительности».

Поставка танков на Украину будет означать большие шансы контрнаступления ВСУ. Поэтому сейчас исход конфликта зависит от канцлера Германии Олафа Шольца и его решения о предоставлении Киеву танков Leopard, пишет The Telegraph. «Отказ Олафа Шольца отправить „Леопарды“ [Киеву] на данный момент является решением на поле боя. И ни одного благоприятного для Украины», — написали в издании. По словам экс-министра обороны Украины Андрея Загогоднюка, западные танки означают большие шансы для украинского масштабного контрнаступления. «И если мы не начнем контрнаступление, это сделают русские», — заключил бывший министр. Ранее Шольц отказался предоставить танки Leopard Киеву, так как испугался упреков со стороны стран-союзников, которые на дали добро на отправку техники. Позже канцлер заявил, что поставит танки для Украины, если США предоставят ВСУ танки Abrams. Из-за частых отговорок, касающихся военной помощи, Шольцу предрекли отставку. Президент Украины Владимир Зеленский так же раскритиковал немецкого лидера, обвинив его в «нерешительности».