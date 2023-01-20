Пермских депутатов лишили дополнительных выплат

Чиновники перестанут получать деньги из местных бюджетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Пермского края, работающие на непостоянной основе, лишились денежных выплат. Об этом говорится на официальном сайте региональной прокуратуры.

«Субсидия, которую ежемесячно получали депутаты Пермского края, работающие на непостоянной основе, из средств местных бюджетов больше не будет выплачиваться. Такое решение принял Пермский краевой суд по требованию региональной прокуратуры», — сообщает ведомство.

Выплаты производились с 2011 года, но при этом они не зависели от понесенных депутатами расходов. Прокуратура посчитала, что они являлись фактически вознаграждением за работу, что противоречит статусу депутата. Суд согласился с утверждением ведомства.