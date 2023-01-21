Депутат Госдумы предложил возить школьников в воинские части и учить стрелять

21 января 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Ученики старших классов должны изучать российское оружие, и как им пользоваться Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва В России следует создать программу начальной военной подготовки для школьников 9-11-х классов, куда будут входить знакомство со стрелковым оружием и посещение стрельбищ. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «В 9-11-х классах школьники должны проходить начальную военную подготовку. Они должны знать, какое у нас стрелковое оружие, как им нужно пользоваться, что делать нужно, как себя защитить, какую медицинскую помощь оказать в случае ранения. Нужно составить программу. Раньше это все было. Мы изучали и средства защиты, и оружие. Даже выезжали на стрельбище какой-нибудь воинской части и стреляли. Восторга было столько, что не было предела. Вот что нужно, чтобы ребенок понимал, что его священный долг — защита нашей великой страны, ее независимости, территориальной целостности, суверенитета и был готов к этому», — сказал Виктор Соболев. Также детям следует с малых лет изучать историю российского государства, уверен Соболев. «Я считаю, что школьники должны с первого класса изучать нашу великую историю. Когда я был школьником, хорошо помню, что мы в четвертом классе на уроках истории изучали и Куликовскую битву, и Ледовое побоище, и знали, что у нас были такие подвиги в становлении нашей великой страны, государственности. К десятому классу уже полностью знали нашу историю. Мы хорошо знали, что была Великая Отечественная война, какие были крупнейшие сражения, что наши отцы и деды воевали умело. Это нужно обязательно преподавать, может, даже с детского сада», — заключил парламентарий. Ранее Министерство просвещения РФ утвердило новую программу школьного образования. В нее войдут начальная военная подготовка, а также тема СВО на уроках истории. Новую программу школы должны перейти до 1 сентября 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России следует создать программу начальной военной подготовки для школьников 9-11-х классов, куда будут входить знакомство со стрелковым оружием и посещение стрельбищ. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «В 9-11-х классах школьники должны проходить начальную военную подготовку. Они должны знать, какое у нас стрелковое оружие, как им нужно пользоваться, что делать нужно, как себя защитить, какую медицинскую помощь оказать в случае ранения. Нужно составить программу. Раньше это все было. Мы изучали и средства защиты, и оружие. Даже выезжали на стрельбище какой-нибудь воинской части и стреляли. Восторга было столько, что не было предела. Вот что нужно, чтобы ребенок понимал, что его священный долг — защита нашей великой страны, ее независимости, территориальной целостности, суверенитета и был готов к этому», — сказал Виктор Соболев. Также детям следует с малых лет изучать историю российского государства, уверен Соболев. «Я считаю, что школьники должны с первого класса изучать нашу великую историю. Когда я был школьником, хорошо помню, что мы в четвертом классе на уроках истории изучали и Куликовскую битву, и Ледовое побоище, и знали, что у нас были такие подвиги в становлении нашей великой страны, государственности. К десятому классу уже полностью знали нашу историю. Мы хорошо знали, что была Великая Отечественная война, какие были крупнейшие сражения, что наши отцы и деды воевали умело. Это нужно обязательно преподавать, может, даже с детского сада», — заключил парламентарий. Ранее Министерство просвещения РФ утвердило новую программу школьного образования. В нее войдут начальная военная подготовка, а также тема СВО на уроках истории. Новую программу школы должны перейти до 1 сентября 2023 года.