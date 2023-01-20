Экс-глава МУГИСО обжаловал отказ в мобилизации

Суд отказывал Алексею Пьянкову в мобилизации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Суд принял жалобу экс-главы министерства управления госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова, которой он пытается добиться отмены запрета отправиться в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Об этом URA.RU сообщил адвокат Николай Каргаполов.

«Мы подали жалобу на решение суда [об отказе в мобилизации Пьянкова]», — сообщил Каргаполов. Информация подтверждается данными из картотеки Ленинского районного суда, где говорится, что жалоба принята к рассмотрению.

Пьянков и его адвокат пытаются добиться отмены решения, по которому чиновнику запретили отправиться на спецоперацию, следуя приказу замглавы Минобороны РФ. Источник URA.RU, знакомый с деталями дела, уточнял, что судья отказывала в мобилизации, руководствуясь нормами закона о срочной военной службе, хотя чиновник был назначен на военную должность согласно закону о мобилизационной подготовке.

Пьянков, в отношении которого возбуждено дело о коррупции, был призван на службу осенью 2022 года, после того как 21 сентября была объявлена частичная мобилизация, продлившаяся до 28 октября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что призвано необходимое число бойцов для участия в спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин сообщал, что спецоперация началась 24 февраля для спасения мирных жителей ДНР и ЛНР, которые в течение восьми лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ.