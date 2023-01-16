Источник: отмена мобилизации экс-главы МУГИСО — ошибка в подходе к закону о призыве

Отмена мобилизации экс-главы МУГИСО — ошибка в подходе к закону о призыве

17 января 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Суд отказался отпускать Алексея Пьянкова на спецоперацию Фото: Анна Майорова © URA.RU Суд, принимая решение не отправлять на спецоперацию экс-главу министерства управления госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова, опирался на законы о срочной службе, а не на приказ о мобилизации. Это привело к ситуации, при которой чиновник, назначенный на военную должность приказом замминистра Минобороны, не может попасть на СВО, уверен источник в юридической среде, знакомый с деталями дела. «Когда судья отказывала в жалобе адвокату, она руководствовалась нормами закона о срочной военной службы — когда человек например не подлежит призыву, если есть уголовное дело в отношении него или ему исполнилось 28 лет. Если решение судом будет принято в том виде, в котором оно уже есть — будет создан опасный прецедент, поскольку Алексей Валерьевич [Пьянков] назначен на свою военную должность приказом замминистра обороны, и, чтобы демобилизовать, нужно этот приказ отменить», — сообщил собеседник агентства. По данным источника, на решение суда подана апелляция, которую рассмотрят в ближайшее время — тогда к делу могут быть применены другие правовые нормы. URA.RU обратилось к адвокату Пьянкова Каргаполову. «Решение суда незаконное, мы его обжалуем», — сообщил Каргаполов. Объясняя свою позицию, он уточнил, что при вынесении решения были смешаны понятия в законе о военной службе. «Если мы откроем пятую главу ФЗ „О мобилизационной подготовке и мобилизации“, увидим, что там четко указано, кто подлежит призыву именно по мобилизации (не просто призыв на срочную службу) — туда же призывали людей из запаса, а не тех, кто подлежит срочной службе», — уточнил Каргаполов. Пьянков был призван в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года, несмотря на возбужденное в его отношении дело о коррупции. По мнению защиты чиновника, мобилизации ничего не противоречит, однако Ленинский районный суд отменил решение отправлять Пьянкова в зону СВО. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина. 28 октября глава Минобороны РФ объявил о завершении мобилизационных мероприятий. Бойцы примут участие в спецоперации России на Украине, призванной остановить обстрелы мирных жителей ДНР и ЛНР, на которых армия ВСУ нападает в течение восьми лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд, принимая решение не отправлять на спецоперацию экс-главу министерства управления госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова, опирался на законы о срочной службе, а не на приказ о мобилизации. Это привело к ситуации, при которой чиновник, назначенный на военную должность приказом замминистра Минобороны, не может попасть на СВО, уверен источник в юридической среде, знакомый с деталями дела. «Когда судья отказывала в жалобе адвокату, она руководствовалась нормами закона о срочной военной службы — когда человек например не подлежит призыву, если есть уголовное дело в отношении него или ему исполнилось 28 лет. Если решение судом будет принято в том виде, в котором оно уже есть — будет создан опасный прецедент, поскольку Алексей Валерьевич [Пьянков] назначен на свою военную должность приказом замминистра обороны, и, чтобы демобилизовать, нужно этот приказ отменить», — сообщил собеседник агентства. По данным источника, на решение суда подана апелляция, которую рассмотрят в ближайшее время — тогда к делу могут быть применены другие правовые нормы. URA.RU обратилось к адвокату Пьянкова Каргаполову. «Решение суда незаконное, мы его обжалуем», — сообщил Каргаполов. Объясняя свою позицию, он уточнил, что при вынесении решения были смешаны понятия в законе о военной службе. «Если мы откроем пятую главу ФЗ „О мобилизационной подготовке и мобилизации“, увидим, что там четко указано, кто подлежит призыву именно по мобилизации (не просто призыв на срочную службу) — туда же призывали людей из запаса, а не тех, кто подлежит срочной службе», — уточнил Каргаполов. Пьянков был призван в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года, несмотря на возбужденное в его отношении дело о коррупции. По мнению защиты чиновника, мобилизации ничего не противоречит, однако Ленинский районный суд отменил решение отправлять Пьянкова в зону СВО. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина. 28 октября глава Минобороны РФ объявил о завершении мобилизационных мероприятий. Бойцы примут участие в спецоперации России на Украине, призванной остановить обстрелы мирных жителей ДНР и ЛНР, на которых армия ВСУ нападает в течение восьми лет.