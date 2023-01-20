В ХМАО завели уголовное дело на блогера, провоцировавшего полицейских

21 января 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

На блогера Ксению Носову завели уголовное дело по статье за склонение к даче ложных показаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На блогера из ХМАО Ксению Носову, которая пыталась найти недостатки в работе полиции и выходила на конфликт с сотрудниками правоохранительных органов, завели уголовное дело. Ее обвиняют в подкупе фигурантов другого уголовного дела, с целью дачи ими ложных показаний. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В суде Советского района рассматривалось уголовное дело по превышению должностных полномочий сотрудником УВД района. Было установлено, что Носова совершила подкуп пострадавших в уголовном деле, что бы они дали ложные показания», — сказал источник. В пресс-службе СУ СК по ХМАО пообещали позднее прокомментировать ситуацию. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. В разговоре с журналистом агентства Носова подтвердила информацию об уголовном деле. При этом она заявила, что не подкупала потерпевших и не требовала от них давать ложные показания. «Я была юридическим консультантом потерпевших, которых якобы избил сотрудник полиции. Они заявили, что на них оказывают давление сотрудники СК и УСБ заставляют дать показания, которые нужны им, подписывать документы задним числом. Я посоветовала им рассказать об этом в суде, что они и сделали. После этого на меня и завели уголовное дело», — сказала Носова. И добавила, что, в итоге, один из потерпевших, дававший показания против полицейского, изменил свои показания и заявил, что Носова действительно склоняла его к даче ложных показаний. «Считаю, что на него было оказано давление», — заключила Носова. Ранее URA.RU писало, что Носова записывала видео, в которых предъявляла претензии инспекторам ГИБДД, проверяла их знание федерального закона «О полиции», а также знание административных регламентов. Видео с полицией она выкладывала на Youtube-канале. Тогда источник в правоохранительных органах предположил, что происходящее может являться местью блогера за неоднократное лишение водительских прав в прошлом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На блогера из ХМАО Ксению Носову, которая пыталась найти недостатки в работе полиции и выходила на конфликт с сотрудниками правоохранительных органов, завели уголовное дело. Ее обвиняют в подкупе фигурантов другого уголовного дела, с целью дачи ими ложных показаний. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В суде Советского района рассматривалось уголовное дело по превышению должностных полномочий сотрудником УВД района. Было установлено, что Носова совершила подкуп пострадавших в уголовном деле, что бы они дали ложные показания», — сказал источник. В пресс-службе СУ СК по ХМАО пообещали позднее прокомментировать ситуацию. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. В разговоре с журналистом агентства Носова подтвердила информацию об уголовном деле. При этом она заявила, что не подкупала потерпевших и не требовала от них давать ложные показания. «Я была юридическим консультантом потерпевших, которых якобы избил сотрудник полиции. Они заявили, что на них оказывают давление сотрудники СК и УСБ заставляют дать показания, которые нужны им, подписывать документы задним числом. Я посоветовала им рассказать об этом в суде, что они и сделали. После этого на меня и завели уголовное дело», — сказала Носова. И добавила, что, в итоге, один из потерпевших, дававший показания против полицейского, изменил свои показания и заявил, что Носова действительно склоняла его к даче ложных показаний. «Считаю, что на него было оказано давление», — заключила Носова. Ранее URA.RU писало, что Носова записывала видео, в которых предъявляла претензии инспекторам ГИБДД, проверяла их знание федерального закона «О полиции», а также знание административных регламентов. Видео с полицией она выкладывала на Youtube-канале. Тогда источник в правоохранительных органах предположил, что происходящее может являться местью блогера за неоднократное лишение водительских прав в прошлом.