В Свердловской области погиб пассажир грузовика, врезавшегося в прицеп. Видео

Между Новоуральском и Екатеринбургом произошла смертельная авария Анна Майорова © URA.RU

На 312-м километре дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (Свердловская область) произошло смертельное ДТП. Водитель грузовика, ослепленный солнцем, врезался в прицеп, стоявший на обочине, в результате погиб его пассажир, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.

"Установлено, что водитель 1973 года рождения за рулем грузовика HINO не обеспечил постоянный контроль за движением, в результате чего столкнулся с прицепом Shmitz Agrobullscs. Его 33-летний пассажир скончался на месте ДТП, водитель не пострадал», — рассказали в Госавтоинспекции.

Водитель пояснил, что не заметил стоявший на обочине прицеп, так как его ослепило солнце. Его пассажир в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности. Автоинспекторы проверили участок дороги, где произошло ДТП, и не обнаружили недостатков. В ГИБДД рекомендуют свердловчанам соблюдать ПДД, не превышать скорость и не садиться за руль в утомленном состоянии.