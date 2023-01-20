Сексолог объяснила, почему мужчины перестают интересоваться женщинами

Сексолог Короткова: возраст мужской сексуальности зависит от полового темперамента

20 января 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

Сексолог Татьяна короткова рассказала про периоды мужской сексуальности Фото: Екатерина Сычкова Мужское либидо меняется с возрастом. Возраст мужской сексуальности зависит от половой конституции (сексуального темперамента — прим. URA.RU): она может быть сильной или слабой. Об этом рассказала психолог-сексолог Татьяна Короткова. «Секс в юном и зрелом возрасте отличается по интенсивности, частоте, по качественной составляющей. В зрелом возрасте это интенсивность переживаний, которую нужно ценить: пусть они будут реже, но ценнее по впечатлениям», — рассказала Короткова изданию Life . Короткова считает, что пик мужской сексуальности приходится на 20 лет. В этом возрасте мужчины готовы иметь половые контакты до 12 раз в неделю. Позднее мужчины приобретают опыт, становятся более заботливыми и чувственными, работают над качеством. Кроме того, они обращают внимание на другие сферы жизни, такие как самореализация и карьера, поэтому частота сексуальных контактов сокращается до 1-3 раз в неделю В период с 40 до 55 лет мужчины находятся в ярком сексуальном периоде, когда достаточно опыта, но и активность остается на высоком уровне. После 55 лет начинается спад — андропауза. Этот спад также называют мужским климаксом. На возбуждение требуется больше времени, и частота половых контактов снижается, отметила специалист. Психотерапевт Евгений Кульгавчук ранее рассказал URA.RU, что проблемы с либидо могут начаться после коронавируса. Такие побочные эффекты от заболевания могут появиться как у мужчин, так и у женщин. Он подчеркнул, что любое тяжелое заболевание может сказаться на сексуальном влечении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мужское либидо меняется с возрастом. Возраст мужской сексуальности зависит от половой конституции (сексуального темперамента — прим. URA.RU): она может быть сильной или слабой. Об этом рассказала психолог-сексолог Татьяна Короткова. «Секс в юном и зрелом возрасте отличается по интенсивности, частоте, по качественной составляющей. В зрелом возрасте это интенсивность переживаний, которую нужно ценить: пусть они будут реже, но ценнее по впечатлениям», — рассказала Короткова изданию Life. Короткова считает, что пик мужской сексуальности приходится на 20 лет. В этом возрасте мужчины готовы иметь половые контакты до 12 раз в неделю. Позднее мужчины приобретают опыт, становятся более заботливыми и чувственными, работают над качеством. Кроме того, они обращают внимание на другие сферы жизни, такие как самореализация и карьера, поэтому частота сексуальных контактов сокращается до 1-3 раз в неделю В период с 40 до 55 лет мужчины находятся в ярком сексуальном периоде, когда достаточно опыта, но и активность остается на высоком уровне. После 55 лет начинается спад — андропауза. Этот спад также называют мужским климаксом. На возбуждение требуется больше времени, и частота половых контактов снижается, отметила специалист. Психотерапевт Евгений Кульгавчук ранее рассказал URA.RU, что проблемы с либидо могут начаться после коронавируса. Такие побочные эффекты от заболевания могут появиться как у мужчин, так и у женщин. Он подчеркнул, что любое тяжелое заболевание может сказаться на сексуальном влечении.