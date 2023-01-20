Der Spiegel предрек Украине проблемы из-за немецких БМП Marder

Der Spiegel: ремонт немецких БМП Marder станет проблемой для ВСУ

21 января 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

На Украине нет системы поставки запчастей, которая бы постоянно работала, отмечает Йорг Ремер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для ремонта боевых машины пехоты Marder из Германии нужны постоянные поставки деталей, однако запчасти не всегда поставляются в нужной мере. Об этом сообщает журналист Йорг Ремер, редактор в немецком журнале Der Spiegel. «Важно достаточное и регулярное пополнение запасных частей. Они обычно доступны, но иногда бывает время ожидания из-за цепочек поставок. Это может стать проблемой в Украине», — говорится в материале в контексте поставок Киеву БМП Marder. Автор статьи вспомнил пример с немецким танком Panzerhaubitzen 2000. Он отметил, что из-за частого использования орудия, техника выходила из строя. Для устранения проблемы машины свозились в специально созданный для этого сервисный центр в Словакии. Йорг Ремер заключил, что украинцам нужно все больше точек в странах НАТО для ремонта техники. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. 9 января высокопоставленные немецкие чиновники, задействованные в сфере военной промышленности, рассказали, что Берлин будет поставлять на Украину БМП Marder. Такой тип техники производился с 1969 по 1975 года в Германии.

Для ремонта боевых машины пехоты Marder из Германии нужны постоянные поставки деталей, однако запчасти не всегда поставляются в нужной мере. Об этом сообщает журналист Йорг Ремер, редактор в немецком журнале Der Spiegel. «Важно достаточное и регулярное пополнение запасных частей. Они обычно доступны, но иногда бывает время ожидания из-за цепочек поставок. Это может стать проблемой в Украине», — говорится в материале в контексте поставок Киеву БМП Marder. Автор статьи вспомнил пример с немецким танком Panzerhaubitzen 2000. Он отметил, что из-за частого использования орудия, техника выходила из строя. Для устранения проблемы машины свозились в специально созданный для этого сервисный центр в Словакии. Йорг Ремер заключил, что украинцам нужно все больше точек в странах НАТО для ремонта техники. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. 9 января высокопоставленные немецкие чиновники, задействованные в сфере военной промышленности, рассказали, что Берлин будет поставлять на Украину БМП Marder. Такой тип техники производился с 1969 по 1975 года в Германии.