Генерал Болдырев раскрыл сроки полного освобождения Донбасса

Генерал Болдырев: освобождение Донбасса займет пару месяцев

21 января 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Армия России освободит Донбасс через несколько месяцев, считает Владимир Болдырев Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России освободить Донбасс за несколько месяцев в соответствии с планом Генерального штаба. Об этом URA.RU заявил российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев. «Первоочередная задача — освободить Донбасс. Это главнейшая задача. Есть план Генерального штаба. Они его придерживаются и выполнят. Я думаю, что на освобождение Донбасса уйдет пара месяцев», — рассказал Владимир Болдырев. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью в четырех регионах прошли референдумы о присоединении к России. Большинство жителей высказалось за. 5 октября ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область вошли в состав России. Сейчас административные границы Донбасского района ДНР и ЛНР находятся под контролем ВСУ. 11 января армия России взяла город Соледар в ДНР. Это открывает возможность к освобождению всей республики, заявил врио главы региона Денис Пушилин.

Армия России освободить Донбасс за несколько месяцев в соответствии с планом Генерального штаба. Об этом URA.RU заявил российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев. «Первоочередная задача — освободить Донбасс. Это главнейшая задача. Есть план Генерального штаба. Они его придерживаются и выполнят. Я думаю, что на освобождение Донбасса уйдет пара месяцев», — рассказал Владимир Болдырев. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью в четырех регионах прошли референдумы о присоединении к России. Большинство жителей высказалось за. 5 октября ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область вошли в состав России. Сейчас административные границы Донбасского района ДНР и ЛНР находятся под контролем ВСУ. 11 января армия России взяла город Соледар в ДНР. Это открывает возможность к освобождению всей республики, заявил врио главы региона Денис Пушилин.