Генерал Болдырев раскрыл сроки полного освобождения Донбасса

Генерал Болдырев: освобождение Донбасса займет пару месяцев
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Армия России освободит Донбасс через несколько месяцев, считает Владимир Болдырев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия России освободить Донбасс за несколько месяцев в соответствии с планом Генерального штаба. Об этом URA.RU заявил российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев.

«Первоочередная задача — освободить Донбасс. Это главнейшая задача. Есть план Генерального штаба. Они его придерживаются и выполнят. Я думаю, что на освобождение Донбасса уйдет пара месяцев», — рассказал Владимир Болдырев.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью в четырех регионах прошли референдумы о присоединении к России. Большинство жителей высказалось за. 5 октября ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область вошли в состав России. Сейчас административные границы Донбасского района ДНР и ЛНР находятся под контролем ВСУ. 11 января армия России взяла город Соледар в ДНР. Это открывает возможность к освобождению всей республики, заявил врио главы региона Денис Пушилин.

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Армия России освободить Донбасс за несколько месяцев в соответствии с планом Генерального штаба. Об этом URA.RU заявил российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев. «Первоочередная задача — освободить Донбасс. Это главнейшая задача. Есть план Генерального штаба. Они его придерживаются и выполнят. Я думаю, что на освобождение Донбасса уйдет пара месяцев», — рассказал Владимир Болдырев. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью в четырех регионах прошли референдумы о присоединении к России. Большинство жителей высказалось за. 5 октября ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область вошли в состав России. Сейчас административные границы Донбасского района ДНР и ЛНР находятся под контролем ВСУ. 11 января армия России взяла город Соледар в ДНР. Это открывает возможность к освобождению всей республики, заявил врио главы региона Денис Пушилин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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